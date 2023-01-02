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СМИ заявили о наличии у КНДР до 60 ядерных боеголовок

Yonhap: Северная Корея может иметь на вооружении до 60 ядерных боеголовок
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Фото: REUTERS/KCNA
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Вооруженные силы КНДР могут иметь в арсенале до 60 ядерных боеголовок. Об этом 1 января сообщило южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на данные иностранных экспертов на фоне заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о необходимости увеличить имеющееся число ядерных зарядов.

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Так, в материале отмечается, что по состоянию на сентябрь у КНДР были готовы, предположительно, 20-30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности. Такие данные, в частности, привел американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), на который ссылается агентство.

Согласно другим источникам, Северная Корея обладает 20 зарядами, однако имеет материалы — уран и плутоний — для создания порядка еще 45-55 боеголовок. Это следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В докладе о ядерных материалах японских экспертов из Исследовательского центра по уничтожению ядерного оружия (RECNA) говорится, что по состоянию на июнь КНДР обладает 40 боеголовками.

В то же время американский Институт национальных стратегических исследований (INSS) заявлял, что на ноябрь 2020 года у Пхеньяна было 15-60 ядерных зарядов.

Ранее, 1 января, представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили Пхеньян, что его действия приведут к усилению изоляции страны и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также заявлялось, что возможность для диалога с Северной Кореей остается открытой.

Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

В 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

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