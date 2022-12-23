МИД КНДР заявил о способности РФ защитить страну без внешней помощи
Представитель МИД КНДР назвал россиян самым стойким народом, который может защитить страну без внешней военной помощи. Об этом он заявил 23 декабря, комментируя сообщения СМИ о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.
«Хотел бы сказать, что народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В этот же день Северная Корея опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию. Отмечается, что позиция КНДР по вопросу оружейной сделки с РФ остается неизменной.
Также в МИД КНДР призвали международное сообщество сосредоточиться на действиях США, которые массово поставляют Украине «смертоносное вооружение» и приносят разрушения, вместо того чтобы прислушиваться к «теории торговли оружием» между КНДР и РФ.
Ранее, 9 декабря, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на тот факт, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России не нуждается ни в чьей помощи и может справиться своими силами.
8 ноября Северная Корея также отвергла сообщения о продаже вооружений России. Отмечается, что КНДР считает подобные заявления попыткой США запятнать имидж Пхеньяна.
До этого, 2 ноября, Джон Кирби сообщил, что США располагают данными о тайных поставках Северной Кореи артиллерийских снарядов России для их дальнейшего использования при проведении специальной военной операции на Украине.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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