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МИД КНДР заявил о способности РФ защитить страну без внешней помощи

МИД КНДР: народ России способен защитить страну без внешней помощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Представитель МИД КНДР назвал россиян самым стойким народом, который может защитить страну без внешней военной помощи. Об этом он заявил 23 декабря, комментируя сообщения СМИ о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.

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«Хотел бы сказать, что народ России — самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В этот же день Северная Корея опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию. Отмечается, что позиция КНДР по вопросу оружейной сделки с РФ остается неизменной.

Также в МИД КНДР призвали международное сообщество сосредоточиться на действиях США, которые массово поставляют Украине «смертоносное вооружение» и приносят разрушения, вместо того чтобы прислушиваться к «теории торговли оружием» между КНДР и РФ.

Ранее, 9 декабря, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на тот факт, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России не нуждается ни в чьей помощи и может справиться своими силами.

8 ноября Северная Корея также отвергла сообщения о продаже вооружений России. Отмечается, что КНДР считает подобные заявления попыткой США запятнать имидж Пхеньяна.

До этого, 2 ноября, Джон Кирби сообщил, что США располагают данными о тайных поставках Северной Кореи артиллерийских снарядов России для их дальнейшего использования при проведении специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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