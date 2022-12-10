Контрабандные поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Кроме того, он отметил, что Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за удары по Донецку.

«В последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей», — сказал постпред .

Также, по словам Небензи, США участвуют в управлении реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Он подчеркнул, что Россия отслеживает такого рода активность Запада. Поэтому участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.

Ранее, 6 декабря, Небензя заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. По его словам, оно всё чаще попадает в руки бандитов и террористов.

Между тем военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive сообщил, что боевая техника, которую западные страны направляют Украине, всплывет на черном рынке в других частях света. Как он отметил, при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

Действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 ноября в беседе с «Известиями» рассказал, что украинские генералы продают западное вооружение на черный рынок через даркнет. По его словам, они привлекают людей из новоприбывшего пополнения, которые разбираются в сфере IT.

Он также поделился, что украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

2 ноября стало известно, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечалось, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано Киеву.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

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