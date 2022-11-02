США заподозрили КНДР в тайных поставках в РФ боеприпасов для СВО на Украине

В США заявили, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы тайно поставляет России артиллерийские снаряды для их дальнейшего использования при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Это утверждение сделал на брифинге в среду, 2 ноября, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

«У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для использования на Украине», — заявил Кирби.

Он добавил, что Пхеньян маскирует эти действия под поставки в североафриканские страны и на Ближний Восток.

«Мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения», — сказал Кирби.

Других подробностей представитель Белого дома не сообщил.

До этого в США также без каких-либо доказательств обвинили Иран в поставах в Россию беспилотников и ракет.

Так, 16 октября, американская газета The Washington Post сообщила о том, что Иран якобы поставит в Россию партию беспилотников и баллистических ракет класса «земля – земля».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Запада о поставках иранских беспилотников России. Постоянный представитель Ирана при организации Амид Саид Ираван также отверг обвинения о поставке БПЛА.

В свою очередь, Совет Евросоюза принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Вслед за ЕС британские власти расширили санкционный список по России и Ирану.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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