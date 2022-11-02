Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждении до 45% энергетической системы страны
Мир
США заподозрили КНДР в тайных поставках в РФ боеприпасов для СВО на Украине
Мир
В Уганде подтвердили 130 случаев заражения и 43 случая смерти от Эболы
Армия
Мобилизованные из Тульской области отправились в зону СВО
Интернет
Маск заявил о планах сделать Twitter самым достоверным источником информации
Мир
Генсек ООН поприветствовал возвращение РФ в зерновую сделку
Общество
«Яндекс Такси» окажет помощь семьям погибших в ДТП на улице 1905 года
Мир
Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены
Мир
Суд в Казани заочно арестовал украинских олигархов Коломойского и Боголюбова
Происшествия
Водителя смявшего такси грузовика в Москве задержали
Спорт
Теннисист Медведев не сумел выйти в третий круг турнира «Мастерс» в Париже
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Сюжет:

США заподозрили КНДР в тайных поставках в РФ боеприпасов для СВО на Украине

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США заявили, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы тайно поставляет России артиллерийские снаряды для их дальнейшего использования при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Это утверждение сделал на брифинге в среду, 2 ноября, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

Не получит гранату: как ВС России срывают поставки вооружения на Украину
В Мариуполе в ближайшие три дня снова открывается гуманитарный коридор с территории «Азовстали»

«У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для использования на Украине», — заявил Кирби.

Он добавил, что Пхеньян маскирует эти действия под поставки в североафриканские страны и на Ближний Восток.

«Мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения», — сказал Кирби.

Других подробностей представитель Белого дома не сообщил.

До этого в США также без каких-либо доказательств обвинили Иран в поставах в Россию беспилотников и ракет.

Так, 16 октября, американская газета The Washington Post сообщила о том, что Иран якобы поставит в Россию партию беспилотников и баллистических ракет класса «земля – земля».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Запада о поставках иранских беспилотников России. Постоянный представитель Ирана при организации Амид Саид Ираван также отверг обвинения о поставке БПЛА.

В свою очередь, Совет Евросоюза принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Вслед за ЕС британские власти расширили санкционный список по России и Ирану.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022