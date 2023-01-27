Пошло по откатанной: в чем подозревают главного IT-специалиста ФТС

Задержание главного IT-специалиста российской таможни Дмитрия Васильева может вскрыть факты системной коррупции в ведомстве, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы задержали 26 января по подозрению в получении взятки в размере 25 млн рублей, однако в ходе следствия могут вскрыться и другие факты откатов при заключение госконтрактов на цифровизацию таможни, считает собеседник издания. На протяжении последних лет ФТС заключала подобных договоров на 2–5 млрд рублей ежегодно, следует из данных на сайте госзакупок. Многие контракты уже изъяты следствием в ходе обысков в здании ФТС, которые прошли 27 января. В этот же день Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Васильева на два месяца.

Пошел по откатанной

Главного IT-специалиста российской таможни Дмитрия Васильева задержали вечером 26 января. Его подозревают в получении взятки от подрядчика по госконтракту, рассказал «Известиям» источник, знакомый с материалами следствия. Васильева задержали прямо на рабочем месте, а на следующий день, 27 января, в здании Федеральной таможенной службы (ФТС) прошли масштабные обыски. В ведомстве «Известиям» эту информацию подтвердили.

Пошло по откатанной Дмитрий Васильев Фото: cittu.customs.gov.ru

27 января Басманный райсуд Москвы рассматривал дело о избрании для Васильева меры пресечения и арестовал его на два месяца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на Дмитрия Васильева по собранным ФСБ материалам. Согласно им, начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС (ЦИТТУ ФТС) брал откаты с крупных госконтрактов. По предварительным данным, его задержали по подозрению в получении взятки в размере 25 млн рублей. Это пока только один эпизод, который вменяют Васильеву, уточнил источник «Известий». Обыски в здании ФТС шли целый день — из управления изымались все документы и контракты, заключенные ЦИТТУ в последние годы и, в частности, подписанные Васильевым. На фоне их анализа в деле могут появиться и иные эпизоды взяток, предположил источник.

37-летний майор таможенной службы Дмитрий Васильев — один самых молодых руководителей ведомства. В таможенных органах он работает с 2006 года, говорится на официальном сайте ЦИТТУ. Начинал он как обычный инженер-программист, специалист по защите информации. Далее его карьера пошла в гору: в сентябре 2019-го он стал первым замначальника ЦИТТУ ФТС, а в мае 2021-го — начальником управления.

Судя по указанным на сайте должностным обязанностям Васильева, именно на нем лежала координация и внедрение всех информационных технологий в таможне, а также подпись всех заключаемых ведомством контрактов и договоров в этой сфере.

По данным источника «Известий», знакомого с материалами следствия, в ФСБ полагают, что коррупция в «цифровом» блоке ФТС в отношении распределения контрактов могла носить системный характер. Под подозрением десятки контрактов за последние несколько лет, уточнил собеседник издания.

Пошло по откатанной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С его слов, все эти контракты доставались либо бывшим сотрудникам ведомства, либо их близким родственникам. За доступ к бюджетным деньгам бизнесмены якобы делились с чиновниками откатами.

Дмитрий Васильев год назад уже попадал в коррупционный скандал — внутренняя проверка в ведомстве обнаружила ряд контрактов с коммерческими структурами, учредителями которых были его близкие родственники. По результатам проверки Васильеву был объявлен выговор. По данным «Известий», за него вступился заместитель директора ФТС России генерал-лейтенант Денис Терещенко. Стоит обратить внимание, что именно Денис Терещенко руководил управлением до прихода Дмитрия Васильева.

Цифровые миллиарды

ЦИТТУ ФТС — управление, курирующее государственные контракты по цифровому обеспечению таможни во всех субъектах страны. Это одно из самых цифровизированных ведомств в стране после налоговой службы, на которое выделяются миллиарды бюджетных средств, рассказал «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Судя по количеству контрактов, опубликованных на сайте госзакупок, деятельность управления заметно активизировалась с 2019 года, а финансовые потребности — в сравнении с предыдущими годами — возросли. Так, в 2018 году общая сумма заключенных управлением госконтрактов составила 2 млрд рублей, в 2019 году — 2,9 млрд рублей, в 2020-м — 3,9 млрд рублей.

Пошло по откатанной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2021 году на цифровизацию таможни было потрачено уже более 5 млрд рублей. Из них 3,2 млрд ушли на создание Центра обработки данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в Твери. Центр строится на базе реконструированной местной таможни.

Уже в 2022 году ЦИТТУ заключило контракт на выполнение работ по модернизации информационно-вычислительной инфраструктуры строящегося ЦОД. Подрядчиком по нему стало ООО «Инлайн Технолоджис». Этот контракт оказался самым крупным за год — на 934 млн рублей. Всего в 2022 году ЦИТТУ заключило контрактов на 3,5 млрд рублей.

«Известия» направили запрос в ФТС с просьбой прокомментировать задержание Дмитрия Васильева и претензии к нему со стороны правоохранительных органов.

Высокие риски

Ситуаций, когда госконтракты выигрывают близкие родственники чиновников, крайне редки. Они сразу попадают в поле зрения правоохранительных органов, рассказал «Известиям» руководитель юридической компании «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов.

— Более популярна история, когда контракты заключаются через многочисленные прослойки. Одна компания выигрывает контракт, отдает часть обязательств на субподряд, а они уже привлекают фирму, где есть родственник заказчика, — пояснил эксперт.

Пошло по откатанной Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Практика откатов за реализацию таких контрактов, в том числе и по цифровизации, существует, но их размер зависит «от значимости закупки, степени ее влияния на итог всего проекта и степени внимания к нему общественности», высказал свое мнение Александр Строганов.

Цифровизация еще пять лет назад была объявлена темой с высочайшим коррупционным риском, откаты в ней достигают 70%, полагает Кирилл Кабанов.

Это связано с тем, что затраты на IT сложно измерить — эта сфера слишком трудноуловима и эфемерна для бухгалтерского учета. Для ее контроля еще на первых этапах необходимо проводить аудит: проверять, целесообразно то или иное цифровое решение, оценивать эффективность проекта и его стоимость, считает собеседник «Известий».

— То, что произошло на таможне, закономерно: ФТС находится в зоне высоких рисков по коррупции. Там постоянно внедряют цифровые нововведения, — добавил он.

25 миллионов, в получении которых подозревают Дмитрия Васильева, могут быть лишь частью взяток, выразил мнение Кирилл Кабанов.

— Откаты в этой сфере большие, потому что проекты глобальные и многомиллиардные. Есть огромное «цифровое» лобби — больше десятка IT-компаний занимаются освоением госбюджета, и эти компании в свою очередь контролируются кругом должностных лиц, — подчеркнул он.

Пошло по откатанной Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

По его словам, майор таможенной службы Дмитрий Васильев в свои 37 лет занимал высокопоставленную, фактически «генеральскую» должность, что не может не наводить на мысль о возможном протекторате со стороны. В свою очередь директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников так не считает.

— Роли в этом деле вышестоящего руководства исключать нельзя, но явных указаний на это я не вижу, — заявил он.

По его мнению, 37 лет — это возраст состоявшегося чиновника, а морально-деловые качества Дмитрия Васильева вполне могли позволять ему справляться со своими обязанностями и без какой-либо протекции.