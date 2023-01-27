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В Общественной палате ответили на слова Трампа о быстром разрешении конфликта на Украине

Член Общественной палаты РФ Данюк: Трамп действительно мог бы повлиять на украинский конфликт, если бы был сейчас президентом
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Экс-президент США Дональд Трамп будет выстраивать избирательную кампанию, критикуя военную и финансовую помощь действующего американского лидера Джо Байдена Украине. Об этом 27 января «Известиям» заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине, если бы был главой Белого дома.

«Подобного рода заявления Трампа говорят о том, что он будет выстраивать свою избирательную кампанию в контексте критики Байдена и его администрации, а также военной финансовой поддержки Украине. В этом плане Трамп говорит о том, что вот эта помощь никак не влияет на ситуацию на Украине, Россия всё равно победит», — сказал Данюк.

Он отметил, что Трамп попытается выставить Байдена проигравшей стороной, у которой не получилось с помощью санкций и военной помощи Украине изменить позицию РФ.

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По мнению Данюка, Трамп действительно мог бы в значительной степени изменить внешнюю политическую линию, если был бы сейчас президентом.

«Всё больше и больше людей в Америке и среди политического истеблишмента, и среди простых избирателей задаются вопросом — если эта помощь оказывается, почему результатов нет? Трамп будет постоянно заявлять о том, что украинский конфликт не имеет смысла и нужно договариваться», — заключил он.

Также Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что передача Киеву современных западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня.

В октябре 2022-го Трамп заявлял, что риторика правительства Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы находился на посту президента.

Вместе с тем 25 января 2023-го Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации США подчеркнули факт того, что поставки бронемашин могут затянуться.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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