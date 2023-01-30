Системная позиция: работающих пенсионеров хотят освободить от страховых взносов

Работающих пенсионеров предлагают освободить от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект 30 января будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. Как поясняют авторы, такая мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, так как за них не надо будет платить взносы.

Восстановить справедливость

По информации «Известий», 30 января в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает изменения ст. 7 закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и ст. 22 закона «О страховых пенсиях». Документ, согласно которому работающих пенсионеров освободят от уплаты страховых взносов и выведут из системы обязательного пенсионного страхования, есть в распоряжении «Известий».

«Начиная с 2016 года пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, выплата пенсии осуществляется без учета индексации. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц одинаков, что для работающих пенсионеров, что для застрахованных лиц, ими не являющихся», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что работающие пенсионеры сегодня могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета по итогам года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако, как сообщают авторы инициативы, действующие для этого перерасчета коэффициенты крайне низкие. Они не компенсируют даже инфляцию. Согласно законопроекту, с августа 2022 года максимальное увеличение составило 354 рубля.

«Таким образом, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым», — подчеркивают авторы инициативы.

Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом следует отметить, что право на ежегодный перерасчет размера страховой пенсии у ее получателей утрачивается, поскольку за таких лиц работодателями не будут вноситься взносы.

вне системы Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Как признают авторы инициативы, в будущем это может отразиться на уровне пенсионного обеспечения инвалидов, у которых страховой стаж и величина индивидуальных пенсионных коэффициентов выше, чем у обычных граждан, — 15 и 30 соответственно. Чтобы этого не допустить, законопроектом также вносятся изменения, в соответствии с которыми таким получателям можно будет сделать выбор между страховой пенсией и пенсией по инвалидности.

— В этом законопроекте мы предлагаем новую модель, чтобы работающие пенсионеры могли получать пенсии с индексацией. Для этого они должны быть выведены из системы обязательного пенсионного страхования, — пояснил «Известиям» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект стимулирует работодателей брать на работу пенсионеров, так как за них не придется платить страховые взносы.

вне системы Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Для отдельной категории граждан несколько лет назад этот вопрос был решен. Пенсионеров-опекунов вывели из числа застрахованных, поэтому уже сегодня их пенсия больше, чем у простых работающих пенсионеров, — пояснил парламентарий.

«Известия» направили запросы в правительство, Минтруд и Социальный фонд России с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Волнующий вопрос

Положительно оценили инициативу в КПРФ.

— Я поддержу любой законопроект и любую схему, если она восстановит индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ведь эти деньги — это фактически доплата гражданам за снижение их покупательной способности в результате роста цен, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции Николай Арефьев.

По его словам, в России сегодня одни из самых маленьких пенсий в Европе, прожить на которые очень сложно. Поэтому многие граждане пожилого возраста вынуждены подрабатывать, отметил депутат.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, напротив, отнесся к законопроекту критически.

вне системы Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Сама индексация работающим пенсионерам нужна, но для этого не надо принимать какой-то специальный закон. Нужно просто добиться этого решения от правительства, — считает парламентарий.

По его словам, справороссы уже подготовили для этой цели обращение в Конституционный суд, так как индексация пенсий прописана в основном законе. Однако партии не хватает подписей, в том числе депутатов фракции ЛДПР, чтобы это обращение было рассмотрено судом.

В «Единой России» сообщили, что изучат законопроект коллег после того, как он будет внесен в Госдуму.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам остается одним из самых актуальных и волнующих. Российское общество немолодое, поэтому у граждан должен быть стимул, чтобы продолжать работать после выхода на пенсию, а отсутствие индексации этому явно не способствует, отметил эксперт.