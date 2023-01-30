 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Две трети российских специалистов задумались о смене места работы в 2023 году
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Иране
Мир
Зеленский назвал жесткой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Мир
Блинкен выразил обеспокоенность США якобы поставляемыми России иранскими БПЛА
Общество
Шеф-редактор «Союзмультфильма» рассказал о таланте Вячеслава Назарука
Происшествия
«Известия» получили видео умышленного поджога автомобиля в Москве
Мир
Выступившая против санкций для РФ партия Австрии заняла второе место на выборах
Мир
Ведущая Welt перепутала Красную армию с организацией немецких радикалов
Мир
WSJ узнала о единственной подконтрольной ВСУ дороге в Артемовск
Общество
Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук
Армия
Сержант Теплов предотвратил атаку на тактическую группу десантников РФ
Мир
Супруга Ассанжа заявила о его плохом физическом и психологическом состоянии
/

Системная позиция: работающих пенсионеров хотят освободить от страховых взносов

Как эта инициатива может способствовать индексации выплат и почему некоторые выступают против такой идеи
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работающих пенсионеров предлагают освободить от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект 30 января будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. Как поясняют авторы, такая мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, так как за них не надо будет платить взносы.

Совет для жильцов: в РФ собираются отменить налоги для части пенсионеров
Почему нужно освободить активистов домов от отчислений с выплат, которые они получают в благодарность за свой труд

Восстановить справедливость

По информации «Известий», 30 января в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает изменения ст. 7 закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и ст. 22 закона «О страховых пенсиях». Документ, согласно которому работающих пенсионеров освободят от уплаты страховых взносов и выведут из системы обязательного пенсионного страхования, есть в распоряжении «Известий».

«Начиная с 2016 года пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, выплата пенсии осуществляется без учета индексации. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц одинаков, что для работающих пенсионеров, что для застрахованных лиц, ими не являющихся», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

вне системы
Фото: губернатор60.рф
Надбавка за статус: кого коснется повышение пенсий в феврале 2023 года
На сколько вырастут пенсии и другие социальные выплаты российским льготникам

В ней отмечается, что работающие пенсионеры сегодня могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета по итогам года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако, как сообщают авторы инициативы, действующие для этого перерасчета коэффициенты крайне низкие. Они не компенсируют даже инфляцию. Согласно законопроекту, с августа 2022 года максимальное увеличение составило 354 рубля.

«Таким образом, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым», — подчеркивают авторы инициативы.

Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом следует отметить, что право на ежегодный перерасчет размера страховой пенсии у ее получателей утрачивается, поскольку за таких лиц работодателями не будут вноситься взносы.

вне системы
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Государственный долг: как увеличить пенсию по старости
Кто имеет право на дополнительные выплаты и ранний выход на пенсию

Как признают авторы инициативы, в будущем это может отразиться на уровне пенсионного обеспечения инвалидов, у которых страховой стаж и величина индивидуальных пенсионных коэффициентов выше, чем у обычных граждан, — 15 и 30 соответственно. Чтобы этого не допустить, законопроектом также вносятся изменения, в соответствии с которыми таким получателям можно будет сделать выбор между страховой пенсией и пенсией по инвалидности.

— В этом законопроекте мы предлагаем новую модель, чтобы работающие пенсионеры могли получать пенсии с индексацией. Для этого они должны быть выведены из системы обязательного пенсионного страхования, — пояснил «Известиям» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект стимулирует работодателей брать на работу пенсионеров, так как за них не придется платить страховые взносы.

вне системы
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Для отдельной категории граждан несколько лет назад этот вопрос был решен. Пенсионеров-опекунов вывели из числа застрахованных, поэтому уже сегодня их пенсия больше, чем у простых работающих пенсионеров, — пояснил парламентарий.

«Известия» направили запросы в правительство, Минтруд и Социальный фонд России с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут
Почему правительство отклонило законопроект ЛДПР и когда власти вернутся к этой идее

Волнующий вопрос

Положительно оценили инициативу в КПРФ.

— Я поддержу любой законопроект и любую схему, если она восстановит индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ведь эти деньги — это фактически доплата гражданам за снижение их покупательной способности в результате роста цен, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции Николай Арефьев.

По его словам, в России сегодня одни из самых маленьких пенсий в Европе, прожить на которые очень сложно. Поэтому многие граждане пожилого возраста вынуждены подрабатывать, отметил депутат.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, напротив, отнесся к законопроекту критически.

вне системы
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Неизбежная непопулярность: почему весь мир повышает пенсионный возраст
Теперь реформа пройдет и во Франции

— Сама индексация работающим пенсионерам нужна, но для этого не надо принимать какой-то специальный закон. Нужно просто добиться этого решения от правительства, — считает парламентарий.

По его словам, справороссы уже подготовили для этой цели обращение в Конституционный суд, так как индексация пенсий прописана в основном законе. Однако партии не хватает подписей, в том числе депутатов фракции ЛДПР, чтобы это обращение было рассмотрено судом.

В «Единой России» сообщили, что изучат законопроект коллег после того, как он будет внесен в Госдуму.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам остается одним из самых актуальных и волнующих. Российское общество немолодое, поэтому у граждан должен быть стимул, чтобы продолжать работать после выхода на пенсию, а отсутствие индексации этому явно не способствует, отметил эксперт.

Справка «Известий»

Взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются всеми работодателями: юридическими лицами, ИП, лицами, занимающимися частной практикой, и физическими лицами, вступающими в трудовые отношения с наемными сотрудниками. Они отчисляются с выплат и иных вознаграждений в пользу работников в бюджет Социального фонда по единой базовой ставке 22%. Единственная категория граждан, для которых уплата страховых взносов является добровольной, самозанятые.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023