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Названы последствия запрета Японии на поставку высокотехнологичных товаров в РФ

Востоковед Стрельцов назвал неприятным запрет Японии на экспорт роботов, медоборудования и вакцин в Россию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Новые санкции Японии против России являются неприятными, но не критичными. Такое мнение высказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с «Известиями» в пятницу, 27 января.

Ранее в этот день в японском МИДе сообщили, что с 3 февраля страна запретит экспорт 49 российским компаниям радиоактивных материалов, вакцин, медицинских изделий и роботов.

«Конечно, это неприятно для России, потому что ограничения введены в тех областях, в которых Япония сильна и имеет свои ниши. Это высокотехнологичная продукция. Прежде всего сфера медицины, добыча нефти и газа, робототехника. В этом Япония занимает передовые позиции в мире и запрет на поставки такой продукции в Россию крайне неприятен, но нельзя сказать, что это критично», — убежден специалист.

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Он отметил, что у России есть другие поставщики указанной продукции и в зависимости от конкретной области эти товары можно будет заменить. Но в любом случае это создаст определенные проблемы, резюмировал Стрельцов.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков считает, что это решение не будет чувствительным для России, поскольку это уже не первый набор антироссийских санкций со стороны Японии. И к предыдущим санкциям стране удалось адаптироваться.

«Россия принимает ответные меры, вводя свои антисанкции и вводя против Японии определенные ограничения. В частности, ограничение на сотрудничество в районе Курильских островов. Россия также отказалась от ведения с Японией переговоров по мирному договору. Это игра, которая не приносит ни той, ни другой стороне никаких положительных результатов. Мы видим нагнетание атмосферы и ухудшение двухсторонних отношений. И пока не видим никакого света в конце тоннеля», — добавил собеседник «Известий».

23 января Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору. По его словам, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России государств. Кроме того, в сложившихся условиях между Москвой и Токио отсутствует содержательный диалог, из-за чего такие переговоры не представляются возможными.

Ранее, 13 января, Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

В октябре прошлого года Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ. Также были введены ограничения по экспорту товаров, «связанных с химическим оружием».

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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