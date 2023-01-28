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Юрист рассказал о новой мошеннической схеме обмана пожилых россиян

Юрист Соловьев: для обмана пожилых граждан мошенники начали совершать «пристрелочные» звонки
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники начали применять новую схему для обмана пожилых россиян.

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В беседе с радио Sputnik 27 января специалист отметил, что схема включает в себя несколько этапов, в ходе которых злоумышленники совершают «пристрелочные» звонки.

«Они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги», — объяснил юрист.

Так, злоумышленник может представиться сотрудником Следственного комитета и рассказывать о некоем расследовании, а затем убеждать человека сообщить ему платежные данные и взять «зеркальный» кредит.

В основном эта схема применяется для обмана пожилых людей — тех, кто получает пенсию, в возрасте от 55 лет и старше, пишет RT.

Соловьев отметил, что обычно пожилые люди с энтузиазмом воспринимают предложения помочь следственным органам, тем более зачастую они испытывают дефицит общения. Юрист добавил, что нередко целью мошенников становятся женщины старше 35 лет, поскольку активно идут на взаимодействие, отмечает телеканал «360».

Юрист подчеркнул, что в случае поступления подозрительного звонка лучше всего сразу же его прервать. Он напомнил, что сотрудник СК или полиции не будет звонить гражданину домой. Это запрещено, и если что-либо происходит, должны вызывать в расположение Следственного комитета или органов МВД, пишет REGNUM.

Эксперт также порекомендовал заблокировать номер, с которого звонили злоумышленники, отмечает сайт aif.ru.

Как отмечает сайт kp.ru, ранее Центробанк РФ составил типичный портрет жертв телефонных мошенничеств и киберпреступлений. Наиболее уязвимыми оказались пенсионеры в возрасте 60 лет и старше: на них приходится 27% случаев кибермошенничества, еще 20% пострадавших — граждане 50–59 лет.

17 января главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов рассказал «Известиям», какая ответственность в России предусмотрена за взлом аккаунтов.

Он напомнил, что ответственность за взлом аккаунтов предусмотрена ст. 272 УК РФ. Состав преступления заключается в доступе к аккаунту или другой цифровой информации без разрешения владельца.

Чаще всего дела по этой статье возбуждаются в отношении людей, которые, к примеру, взломали систему подтверждения лицензии в программном обеспечении, а не аккаунты других людей.

30 декабря сообщалось, что мошенники разработали новую схему по взлому аккаунтов в Telegram. Теперь пользователям направляют сообщения от имени поддельного профиля «Уведомления».

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