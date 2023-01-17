Юрист рассказал о наказании за взлом аккаунтов

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов во вторник, 17 января, рассказал «Известиям», какая ответственность в России предусмотрена за взлом аккаунтов.

Ранее в этот день «Коммерсант» рассказал, что пользователи Telegram столкнулись с ростом фишинговых атак на аккаунты, в результате которых злоумышленник похищает их. При этом эксперты отметили, что за год количество атак на бизнес-аккаунты в мессенджере удвоилось.

Юрист напомнил, что ответственность за взлом аккаунтов предусмотрена ст. 272 УК РФ. Состав преступления заключается в доступе к аккаунту или другой цифровой информации без разрешения владельца.

«На практике дела по этой статье возбуждаются крайне редко относительно общего числа взломов: это связано с тем, что злоумышленника сложно установить, а жертвы подобных правонарушений, как правило, не заявляют о них в полицию. Проблема также связана не только с тем, чтобы установить личность злоумышленника, но также и с тем, чтобы установить факт взлома. Чаще всего дела по этой статье возбуждаются против людей, которые, к примеру, взломали систему подтверждения лицензии в программном обеспечении, а не аккаунты других людей», — добавил Ляхманов.

Эксперт Moscow Digital School Алексей Истомин, в свою очередь, высказал мнение, что наказания злоумышленникам не будет, поскольку отследить их огромное количество не представляется возможным, так как для этого нужно как минимум задействовать аппаратные средства и ресурсы.

«Учитывая, что такие персонажи, как правило, находятся за пределами РФ и активно используют VPN-серверы, то на привлечение кого-либо к ответственности можно не надеяться. И то слаженная работа оперативных служб может помочь только выявить мошенников, а дальше требуется собрать доказательную базу, что также вызовет определенные трудности. Но если получится найти нарушителя, то его можно будет привлечь по смежному составу — вымогательство или мошенничество (ст. 163 УК РФ). Так как мошенники могут требовать деньги за возврат доступа к аккаунту или данным», — отметил он в беседе с «Известиями».

30 декабря сообщалось, что мошенники разработали новую схему по взлому аккаунтов в Telegram. Теперь пользователям направляют сообщения от имени поддельного профиля «Уведомления».

Затем злоумышленники отправят жертве уведомление о попытке взлома и ей будет предложено перейти по ссылке, которая якобы поможет защитить учетную запись. После этого доступ к аккаунту оказывается потерян.

До этого, 25 ноября, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, что самым популярным видом мошенничества в Telegram является фишинг. По его словам, обычно сообщения с фишинговой ссылкой распространяются через личные сообщения или канал, захваченный мошенниками.