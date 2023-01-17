Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении 13 энергообъектов страны
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Политика
В Совфеде опровергли влияние денонсации конвенции Совета Европы на россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Общество
В Тюмени потребовали расторгнуть брак пары после смены пола супруга
Здоровье
Россиян предупредили о возможных осложнениях для сердца из-за купания в проруби
Авто
Автодилер оценил возможный выход на рынок РФ автомобилей из Ирана
Мир
Глава ЕК анонсировала 10-й пакет санкций против России
Мир
Дуда заявил об отсутствии у ЕС права учить других верховенству закона
Мир
Депутат рады зарегистрировал петицию с призывом разорвать дипотношения с Белоруссией
Политика
Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ

Юрист рассказал о наказании за взлом аккаунтов

Юрист Ляхманов: в РФ предусмотрено наказание за взлом аккаунтов, но злоумышленника сложно установить
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов во вторник, 17 января, рассказал «Известиям», какая ответственность в России предусмотрена за взлом аккаунтов.

Бот и всё: в Сети появился новый способ кражи Telegram-каналов
Зачем мошенники угоняют популярные блоги и сколько можно заработать на их продаже

Ранее в этот день «Коммерсант» рассказал, что пользователи Telegram столкнулись с ростом фишинговых атак на аккаунты, в результате которых злоумышленник похищает их. При этом эксперты отметили, что за год количество атак на бизнес-аккаунты в мессенджере удвоилось.

Юрист напомнил, что ответственность за взлом аккаунтов предусмотрена ст. 272 УК РФ. Состав преступления заключается в доступе к аккаунту или другой цифровой информации без разрешения владельца.

«На практике дела по этой статье возбуждаются крайне редко относительно общего числа взломов: это связано с тем, что злоумышленника сложно установить, а жертвы подобных правонарушений, как правило, не заявляют о них в полицию. Проблема также связана не только с тем, чтобы установить личность злоумышленника, но также и с тем, чтобы установить факт взлома. Чаще всего дела по этой статье возбуждаются против людей, которые, к примеру, взломали систему подтверждения лицензии в программном обеспечении, а не аккаунты других людей», — добавил Ляхманов.

Эксперт Moscow Digital School Алексей Истомин, в свою очередь, высказал мнение, что наказания злоумышленникам не будет, поскольку отследить их огромное количество не представляется возможным, так как для этого нужно как минимум задействовать аппаратные средства и ресурсы.

«Учитывая, что такие персонажи, как правило, находятся за пределами РФ и активно используют VPN-серверы, то на привлечение кого-либо к ответственности можно не надеяться. И то слаженная работа оперативных служб может помочь только выявить мошенников, а дальше требуется собрать доказательную базу, что также вызовет определенные трудности. Но если получится найти нарушителя, то его можно будет привлечь по смежному составу — вымогательство или мошенничество (ст. 163 УК РФ). Так как мошенники могут требовать деньги за возврат доступа к аккаунту или данным», — отметил он в беседе с «Известиями».

30 декабря сообщалось, что мошенники разработали новую схему по взлому аккаунтов в Telegram. Теперь пользователям направляют сообщения от имени поддельного профиля «Уведомления».

Затем злоумышленники отправят жертве уведомление о попытке взлома и ей будет предложено перейти по ссылке, которая якобы поможет защитить учетную запись. После этого доступ к аккаунту оказывается потерян.

До этого, 25 ноября, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, что самым популярным видом мошенничества в Telegram является фишинг. По его словам, обычно сообщения с фишинговой ссылкой распространяются через личные сообщения или канал, захваченный мошенниками.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023