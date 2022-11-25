Эксперт назвал фишинг самым популярным способом мошенничества в Telegram

Самым популярным видом мошенничества в мессенджере Telegram является фишинг. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

По его словам, обычно сообщения с фишинговой ссылкой распространяются через личные сообщения или канал, захваченный мошенниками. Злоумышленники также могут предложить скачать файл с десктопной версии мессенджера. В случае скачивания на компьютере пользователя появится вредоносное ПО.

«Способ защиты точно такой же, как и с привычными нам фишинговыми атаками через почту или веб-сайты. Нельзя переходить по непонятным ссылкам, вводить платежные данные на непроверенных сайтах и скачивать сторонние программы. Поможет защититься и антивирусное ПО на устройствах», — сказал он «Газете.ru».

Вторым по популярности способом обмана в мессенджере эксперт назвал угон канала. Мошенники крадут доступ к нему, а затем вымогают деньги за возврат доступа или используют раскрученную площадку в своих целях.

Овчинников отметил, что злоумышленники проводят подготовительный этап и стараются подробно изучить свою жертву по данным из социальных сетей и общедоступных источников. Он порекомендовал тщательно относиться к выбору паролей и контролировать доступ к своим устройствам.

Третий вид мошенничества — создание фейковых аккаунтов или каналов, на которых в дальнейшем открывается сбор средств или продаются услуги.

«Подобная деятельность широко распространена на многих других интернет-площадках. Тут совет только один: всегда проверяйте подлинность вашего собеседника или канала. А еще не совершайте крупные покупки посредством перевода денег напрямую и без чека. Мошенники достаточно легко делают клоны каналов, поэтому нужно быть особенно внимательными», — рассказал специалист.

Овчинников обратил внимание, что, хотя Telegram считается хорошо защищенным мессенджером, пользователи не застрахованы от обмана, так как злоумышленники часто пользуются методами социальной инженерии. Он призвал к разумному поведению в Сети и соблюдению принципов интернет-гигиены.

Ранее, 15 ноября, специалист по информационной безопасности, директор Центра Solar appScreener «РТК-Солар» Даниил Чернов рассказал «Известиям», что один из распространенных методов мошенничества в Telegram связан с рассылкой фейковых сайтов по сбору данных пользователей. Так, в начале февраля появились чат-боты, где можно ввести персональные данные военнослужащих и узнать, не попали ли они в плен.