Военный историк рассказал о характеристиках польского танка PT-91 Twardy

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 27 января рассказал «Известиям» о технических характеристиках польского танка PT-91 Twardy.

«PT-91 — это Т-72, которые выпускаются на территории Польши по лицензии. Сказать, что есть сверхпринципиальные отличия, нельзя. Эти машины делают сами поляки, естественно, они немного хуже, чем те, что делал Советский Союз. Более того, лицензионные Т-72 имеют лобовую броню худшего качества, чем танки Т-72, разработанные для Советской армии. Это связано с тем, что некоторые слои отсутствовали в броне», — сказал эксперт.

Кнутов добавил, что поляки устанавливают на танки динамическую защиту, системы управления огнем и связи.

Ранее в этот день глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy.

До этого в МИД Польши заявили, что страны Запада должны поставлять Украине не только оборонительное, но еще и наступательное вооружение. Как отметил заместитель главы министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в этом вопросе не должно быть никаких лимитов и ограничений.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 26 января отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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