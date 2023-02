Пригородный блюз: «Мегаполис» грустит на морозе, Belle & Sebastian радуются жизни

Начинать год следует по возможности благостно и радостно — всё же Рождество и светские праздники настраивают на соответствующий лад. Не все музыканты, впрочем, разделяют этот взгляд на жизнь, но до черной меланхолии в январе 2023-го, кажется, всё же не дошел никто. «Известия» — о самых заметных альбомах января, которые вы могли забыть послушать.

Мегаполис

«Декабрь в Петербурге»

Группа Олега Нестерова всегда была «чисто московским поп-детищем», как когда-то, на заре истории «Мегаполиса», охарактеризовал их обозреватель популярной столичной молодежной газеты. И действительно: полностью собственного сочинения «Москвички», «Новые московские сиртаки» на стихи самого модного литературного москвича ХХ века Андрея Вознесенского... даже у великого ленинградца Бродского Нестеров выбрал самый, пожалуй, «московский» текст — «Рождественский романс» (ставший, кстати, и одним из самых известных хитов группы). Да и сама склонность к хорошей чужой поэзии, пожалуй, исконно московская черта — в других рок-столицах России всяк с гитарой уже Неруда, Дилан и Пушкин в одном лице.

Возможно, именно эта литературоцентричность и подвигла Нестерова вспомнить, что «в Рождество все немного волхвы» и отыграть в самом конце ушедшего года концерт в питерском книжном магазине «Подписные издания». Аудитория собралась небольшая, но именитая — от режиссера Александра Сокурова до протоиерея Алексея Уминского, и этой аудитории, пожалуй, несказанно повезло. Запись вступления, изданная без лишней вычурности как «Декабрь в Петербурге» — тому свидетельством. Что же, теперь приобщиться к тихой сказке «Мегаполиса», составленной и из песен с последнего их лонгплея «Ноябрь», и из проверенных временем композиций, может каждый.

The Subways

Uncertain Joys

Странное дело: британское трио существует уже два десятка лет, но по-прежнему числится в «молодых, да ранних» — представьте, что кто-нибудь описывал так Deep Purple или Uriah Heep году, скажем, в 1990-м. Видимо, сыграло свою роль название дебюта группы — «Молоды навечно» — или же общий настрой современного мира «сердцем не стареть» вплоть до глубоко постпенсионного возраста. Впрочем, оставив иронию, трудно не признать, что The Subways вполне аутентично сохранили подростковый задор, хотя и отказавшись отчасти от принесшего им некогда славу реанимированного пауэр-попа в духе конца 1970-х.

Пятый лонгплей группа записывала новым составом — барабанщик Джош Морган рассорился с братом (несмотря на разные фамилии, основатели The Subways родные братья) Билли Ланном и ушел из состава. На его место была рекрутирована Камилла Филлипс, в мире британских начинающих рок-ударников девушка довольно известная — она уже лет 15 преподает науку бить в барабан будущим бонэмам и коллинзам. Надо сказать, партии ударных стали в результате значительно интересней, ну а Ланн вместе с бас-гитаристкой Шарлоттой Купер занялись экспериментами с акустическими гитарами и синтезаторами, бодро варьируя звук от почти аутентичного панка до слегка игрушечных заявок на восьмидесятнический прог-рок.

Belle & Sebastian

Late Developers

Уже на открывающей новый альбом группы из Глазго песне Juliet Naked распевке «па-па-рам-парам-пам» под мажорный гитарный бой ловишь себя на недоуменной мысли: почему этот септет не полюбился нашим меломанам? Языковые различия понятны, но чуть наивный добродушно-меланхоличный инди-фолк, который Belle & Sebastian играют вот уже четверть века, абсолютно попадает в волну «русского рока» — разве что без присущей последнему болезненной самовлюбленности и нытливого надрыва.

Впрочем, и на родине Belle & Sebastian остаются своего рода спрятанной жемчужиной, любимцами критиков, так и не достигшими сколь-либо значимого коммерческого успеха. Тем не менее, возможно, именно это, по-своему прискорбное, обстоятельство и помогает им уже много лет сохранять самобытность и не изменять себе — отказавшись от гонки за тиражами и миллионными гонорарами. На своем 12-м лонгплее группа снова предлагает немногим верным слушателям подборку чудесных, негромких, местами ироничных, местами по-детски искренних песен о жизни, любви и иногда нелюбви — ненависти в мире Belle & Sebastian просто нет места.

Beyond the Black

Beyond the Black

Что обычно делают участницы девичьих поп-групп, победившие в национальном конкурсе талантов на ТВ? Обычно становятся скучными певицами для домохозяек или вовсе сходят с орбиты, полностью переключаясь на телешоу пожиже — питаются подножным кормом на далеких островах или публично ищут суженого-ряженого. Но к немке Дженнифер Хабен всё это не относится — победив почти 10 лет назад в немецком подростковом телешоу Beste Stimme gesucht! («Ищем лучший голос!») со своей группой Saphir, она ушла из мира страды и занялась тяжелым роком с новыми музыкантами — как Beyond the Black.

Впрочем, будем откровенны: симфо-метал команды Хабен трудно отнести к маргинальному/радикальному направлению. Постоянно высокие места альбомов Beyond the Black в национальном хит параде (а это уже пятый и пока самый коммерчески успешный) — тому доказательством. Поклонники истинной суровости и зверского рыка, вероятно, пройдут мимо, но любители цепляющих мелодий и красивого вокала под бравурные аранжировки со струнными и хоровыми припевами будут в восторге.

Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна

«Поруха»

Напоследок, как обычно, что-то совсем другое. Проект с зубодробительным названием, основанный в 2007 году московским интеллектуалом, леваком и любителем парадоксов Антоном «Кобылой» Вагиным, успел отметиться едва ли не во всех стилях современной альтернативной музыки, от анархо-панка до нойза, не исключая даже хип-хопа (запись 2018 года, без ложной скромности названная «Единственный нормальный русский рэп»). Несомненный дар Вагина к абсурдистской поэзии в духе обериутов и недурное чувство мелодии вполне могло бы давно сделать его более-менее «нормальной» отечественной рок-звездой, но, к счастью, он упорно уклоняется от такого сомнительного счастья.

