Уикенд на Пандоре: на’ви спасаются, рэперы погибают

80-летний Джон Кейл экспериментирует, как в юности, The Weeknd любуется красотами Пандоры, а A$AP Rocky отпевает погибших рэперов. Во второй половине января музыкальная жизнь забила ключом. В нашей еженедельной подборке вы найдете и альбомы, и клипы. Это далеко не полный список громких релизов недели. Но «Известия» выбрали самое интересное.

The Weeknd — Nothing is Lost (You Give Me Strength)

О песне The Weeknd к сиквелу «Аватара» мы уже рассказывали. Однако, на днях певец выпустил полноценный клип, где фигурируют не только кадры из фильма, но и он сам. И получилось эффектное визуальное дополнение и к главному мировому блокбастеру последних месяцев, и к свежему хиту топового артиста.

В ролике показаны красоты Пандоры, разрушаемые всполохами пламени, и на’ви, спасающиеся от огня в подводном мире. Стремительный монтаж не позволяет в полной мере насладиться фантастическими пейзажами планеты, выдуманной Джеймсом Кэмероном, и воспринимается, скорее, как мимолетная вспышка, интригующая и побуждающая прийти в кинотеатр, чтобы увидеть уже всё полноценно. Видимо, таков и был замысел монтажеров.

Тем не менее, сам по себе клип, построенный на контрасте холодных сине-зеленых оттенков природы и теплых желто-оранжевых цветов враждебной стихии, все равно впечатляет. А уж когда среди на’ви и обитателей водных глубин вдруг мелькает изображение Абеля Тесфайе, становится вдвойне интересно. Да и песня нам кажется весьма удачной. Совсем скоро узнаем, будет ли она номинирована на «Оскар». Шансы есть.

A$AP Rocky — Same Problems?

Из новых синглов можно выделить треки Metallica, Fall Out Boy и Ноэла Галлахера (все они готовят нас к выпуску полноценных альбомов), но, пожалуй, наибольшее внимание на неделе привлекла другая композиция — от A$AP Rocky. Пока его жена Рианна, недавно родившая ребенка, готовится к выступлению на Суперкубке, рэпер дописывает очередной лонгплей и вспоминает преждевременно ушедших из жизни коллег. Трек Same Problems? посвящен XXXTentacion, DMX, Juice Wrld и других звезд хип-хопа, не доживших до старости. Роки сокрушается, что времена меняются, а чернокожих рэперов по-прежнему стреляют. Ну, не поспоришь.

Отдать дань памяти товарищам Асапу помогли такие именитые фигуры, как Thundercat и Tyler The Creator, Lil Yachty и Miguel. Правда, если не вслушиваться и не разбирать музыкальную ткань на составляющие, вклад приглашенных артистов оценить сложно: голос главного автора царит на протяжении всей композиции. Однако, песня-то получилась яркой и запоминающейся (при всей ее мемориальности и скорбном настроении). Сумрачный басовый рифф-бит, тягучие аккорды бэк-вокала и выразительные вопрошания Роки прочно впечатываются в память и погружают в меланхолию.

John Cale — Mercy

Главный лонгплей недели — альбом Джона Кейла, первый за шесть лет и семнадцатый в карьере рок-легенды. Со-основателю The Velvet Undeground, великому экспериментатору 1960-х сегодня 80, но он продолжает выступать и работать в студии. Собственно, Mercy можно считать творческим отчетом за последние годы.

Многие песни из этой пластинки Кейл исполнял на концертах — например, Time Stands Still впервые прозвучала еще в 2014-м, а The Legal Status of Ice и Pretty People — в 2017-м. Но в «чистовом» виде они все равно воспринимаются иначе. Здесь выходят на передний план хитрости аранжировки — все эти электронные наслоения, эффекты, эхо, столь любимые Кейлом. В итоге звуковое «облако» становится важнее, чем мелодия и сама основа музыкального материала.

А если добавить сюда вклад целой армии союзников-экспериментатов (Tony Allen, Laurel Halo, Weyes Blood, Tei Shi, Avey Tare из Animal Collective — и это далеко не полный список), станет ясно, что Кейл с годами не потерял вкус к поискам нового.

Да, Mercy — не та пластинка, которой будешь подпевать. Но атмосферу то ли какого-то необычного ретро, то ли, напротив, странного сюрреалистичного будущего она создает прекрасно. А любителям рока попроще рекомендуем обратиться к другой новинке недели — альбому Rush! группы Måneskin (о сингле к нему мы рассказывали в прошлом выпуске).

Концерты Пьера Булеза в СССР

Последний релиз в нашей подборке — архивный. Это важнейший документ концертной жизни СССР, прежде доступный только фрагментарно, но на днях выпущенный фирмой «Мелодия» целиком. Речь идет о московских гастролях выдающегося дирижера и композитора Пьера Булеза.

Лидер европейского авангарда впервые приехал в нашу страну в 1967 году — вместе с Симфоническим оркестром Британской радиовещательной корпорации. И его концерты в Большом зале консерватории стали событиями историческими: впервые в Советском Союзе прозвучали, фактически, запрещенные сочинения композиторов Новой венской школы, во многом определившие развитие музыки XX века.

Такое исполнение оказалось возможно, конечно, благодаря недавней оттепели и громкому имени французского мэтра, на репертуарные предпочтения которого местные начальники от культуры смотрели сквозь пальцы. Булез, кстати, сыграл и собственный опус Éclat — и, несмотря на сложнейший музыкальный язык, это произвело такое впечатление на советскую публику, что оркестру пришлось повторить вещь целиком на бис.

Новое издание, включающее полные записи концертов 8 и 10 января, содержит оба «дубля» Éclat, фортепианный концерт №2 Бартока, «Образы», «Море» и «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, Пять пьес для оркестра Op.16 Шенберга, «Песнь соловья» Стравинского, фрагменты из «Воццека» и оркестровые пьесы Берга Op.7. А Шесть пьес для оркестра Ор.6 Веберна фигурируют, как и Éclat, дважды, только в разных концертах. Редкая возможность для меломана сравнить интерпретации!

Плейлист «Известий»

В нашем традиционном плей-листе — свежая композиция британской восходящей звезды Laplsey, выразительный сингл протеже A$AP Rocky — 16-летнего Smooky MarGielaa, с которым сам рэп-кумир спел в дуэте (и каким-то чудом этот релиз прорвался на российские стриминги сквозь занавес западных санкций), композиция Lazy Day Джона Кейла 2020 года, отлично показывающая его нынешний стиль, а также необычный сингапурский хип-хоп от Shahrizal (обратите внимание на тонкий национальный колорит). А на завершение — «Китайский марш» из «Песни соловья» Игоря Стравинского с того самого легендарного концерта Пьера Булеза в Москве, о котором идет речь в обзоре: восточное, русское и европейское здесь соединяются в причудливом «коктейле».