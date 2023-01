Не пять причин: Шакира и Майли Сайрус отправили послания бывшим

Måneskin критикуют Голливуд, Майли Сайрус вспоминает о Лиаме Хемсворте, а Шакира обвиняет Жерара Пике. Ни одного звездного альбома на прошедшей неделе не вышло, зато яркими синглами нас не обделили, и за некоторыми из них стоят громкие любовные истории авторов. «Известия» рекомендуют главные хиты последних дней.

Miley Cyrus — Flowers

Майли Сайрус выпустила первый сингл с будущего альбома — Endless Summer Vacation. Пластинка выйдет 10 марта и будет посвящена «пути к обретению как физической, так и эмоциональной силы». Ну а начать рассказ о том, как она стала сильной независимой женщиной, Майли решила с послания бывшему — по крайней мере именно в актере Лиаме Хемсворте, с которым певица долго встречалась и недолго была в браке, поклонники заподозрили адресата стихов.

Сайрус поет про рухнувшие отношения и приходит к тому, что она может любить себя больше, чем он. Клип подчеркивает этот посыл: в ролике певица гуляет по городу, плавает в бассейне у себя в особняке, в полном одиночестве занимается спортом, поет и веселится. Смотреть это, пожалуй, было бы скучновато, если бы не сцены танцев в пиджаке на голое тело и кадры из душа уже без пиджака.

Но слушать в любом случае интереснее. После долгих экспериментов с роком и диско Майли вернулась к незамутненной, честной поп-музыке с легким привкусом фанка. Самые примитивные гармонические обороты и запоминающийся мотивчик припева дарят то guilty pleasure, которое мы втайне и ждем от хорошей попсы.

Shakira — BZRP Music Sessions #53

Несмотря на всю популярность Майли Сайрус, ее трек Flowers не собрал и четверти такого внимания на YouTube, как видео Шакиры с загадочным названием BZRP Music Sessions #53 — тоже про бывшего. Причем сам ролик совершенно безликий, артистка здесь просто поет в студии (простенькие визуальные эффекты, добавленные в видеоредакторе, не особо меняют дело). Но иносказательности и дипломатичности Майли колумбийская звезда предпочла поток язвительных обвинений — композицию небезосновательно сравнивают с рэп-диссами. Здесь, кстати, действительно есть читка и явное влияние хип-хопа, хотя в основе своей это стандартный латино-поп.

Итак, Шакира решила публично выяснить отношения со своим экс-супругом — футболистом Жераром Пике. Напомним, их брак распался из-за измены последнего: спортсмен ушел к 23-летней студентке Кларе Чиа. В песне Шакира заявляет, что стоит двух 22-летних, а еще что Пике «променял Rolex на Casio» (день спустя Жерар вернул пас: в своем стриме иронично сообщил, что его медиалига Kings League заключила контракт с Casio).

За три с лишним дня ролик Шакиры, появившийся на канале аргентинского диджея Bizarrap и, между прочим, доступный для просмотра в России, собрал свыше 109 млн просмотров. Что ж, никто не сомневался, что личная жизнь звезд — по-прежнему самый результативный способ продвижения музыки.

Måneskin — Gossip

Триумфаторам «Евровидения-2021» итальянцам Måneskin, конечно, далеко до показателей Майли и тем более до Шакиры, но свой миллион просмотров за день они все же получили. Речь о сингле Gossip, предшествующем выпуску альбома Rush! (ждем его уже через неделю). Самое примечательное в свежем треке — участие в записи Тома Морелло, гитариста, обладателя «Грэмми», основателя группы Rage Against The Machine. И действительно, роль гитар здесь высока. Во-первых, жесткий басовый рифф пронизывает всю композицию, во-вторых, в преддверии последнего припева звучит яркий проигрыш на соло-гитаре (это как раз дело рук Морелло). По сути же перед нами стандартный поп-рок, где «колючий» саунд входит в обаятельное противоречие с простой мелодией и гармонией. Но ведь именно этим коктейлем, приправленным еще и харизмой фронтмена Давида Дамиано, Måneskin покорили Европу полтора года назад.

Только теперь итальянцы поют по-английски, а тема песни — лицемерие и иллюзии Голливуда. Конечно, ничего нового в месседже нет. Но Måneskin — это в принципе не про новизну, а про возвращение к рок-эстетике 1980–1990-х. И группа явно не собирается менять имидж.

Sam Smith feat. Jessie Reyez and Koffee — Gimme

Совсем скоро, в конце этого месяца, новый альбом выйдет и у Сэма Смита. В преддверии релиза сладкоголосый провокатор, обладатель «Оскара» и «Грэмми» выпустил сингл, записанный с ямайской звездой регги-рэпа Koffee и канадской r’n’b-исполнительницей Джесси Рейез. Получился странный гибрид стилей: томный вокал Сэма сменяется гнусавой скороговоркой Джесси и читкой Koffee, кстати, еще в 19 лет завоевавшей «Грэмми». Поэтому кажется, что несколько композиций, не имеющих ничего общего, просто искусственно скрестили. Впрочем, в этом есть своя прелесть.

И клип, сам по себе не особо интересный, как раз подчеркивает мысль о единении противоположностей. Действие видео разворачивается на вечеринке, где бок о бок развлекаются и соблазняют друг друга люди разных национальностей и рас. Можно воспринять это как гимн общению без границ, а можно просто слушать прилипчивую, цепляющую композицию на бессмысленный текст и ждать полноценного лонгплея от мистера Смита.

Плейлист «Известий»

Наш еженедельный плейлист открывает новый танцевальный хит от казахского диджея Иманбека, следом прозвучит композиция Koffee — эту молодую ямайскую звезду мы упоминаем в связи с синглом Сэма Смита, но здесь ее собственный стиль явлен куда ярче. А далее прозвучит новая композиция британской группы TheSubways — поп-рок ничем не хуже Måneskin.

Творчество Майли Сайрус мы представим старой композиций When I Look At You — именно со съемок в фильме, где звучит эта песня, начался роман Майли с Лиамом Хемсвортом, который певица сегодня «отпевает» в Flowers. И напоследок порции джаза и классики. Свежая композиция джазового барабанщика Вольфганга Хаффнера подарит умиротворение, а прекрасно исполненная пианисткой Марией Меерович и филармоническим оркестром немецкого ради третья часть Первого фортепианного концерта Шостаковича напомнит, что и в 2023 году русскую музыку продолжают исполнять и записывать на Западе.

