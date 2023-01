На всех ладах: как Джефф Бек стал великим

Своей музыкальной карьерой он повлиял на блюз, джаз, рок-н-ролл и даже на тяжёлый металл, его называют среди величайших исполнителей своего времени. Он был знаком и выступал чуть ли не со всеми легендарными музыкантами прошлого века. 10 января из жизни ушел британский гитарист и композитор Джефф Бек. «Известия» вспоминают лучшие композиции виртуоза и рассказывают о его творческом пути.

Идол для идолов

«Огромная честь работать с ним. И ещё большая честь, что он принял участие в выпуске моего последнего альбома», говорит один из первопроходцев тяжёлого рока и металла, основатель группы Black Sabbath, Оззи Осборн . Кирк Хэмметт, участник группы Metallica, занявший 11-е место в списке величайших гитаристов всех времён: «Джефф Бек всегда был и остаётся моим героем с тех самых пор, как я впервые взял в руки гитару».

Брайан Мэй из Queen: «Каждый раз, когда я слушаю Джеффа Бека, мой взгляд на игру на гитаре полностью меняется. Он точно на голову выше всех остальных музыкантов и делает такие вещи, которые даже представить нельзя». Ричард Блэкмор, гитарист и один из основателей группы Deep Purple: «Джефф Бек — это мой идол. Иногда он играет такое и берёт такие ноты, о которых я даже и не мог подумать, держа в руках свою гитару».

Бек постоянно поражал музыкальную общественность. Например, в 1980-х он вдруг отказался от использования медиатора — специального инструмента, который позволяет гитаристам извлекать из струн определённый и неповторимый звук. Для этого музыкант использовал большой и указательный пальцы и подцеплял ими струны электрогитары, чтобы создать «тянущее» звучание.

— Он играл пальцами. А это накладывает на звукоизвлечение специфику, свойственную манере извлечения без медиатора. Очень необычный звук. Он из категории тех гитаристов, которых можно узнать без видеоряда, чтобы понять, кто это играет, — объяснил «Известиям» один из основателей группы «Ария» Сергей Маврин . — Наверное, если бы меня как гитариста попросили охарактеризовать такой стиль игры — больше чувств можно передать именно через руки.

Однако уникальное звучание Джеффа было обусловлено не только игрой без медиатора. Грузинский и российский блюз-рок музыкант Леван Ломидзе добавил, что Бек еще и играл на особых инструментах.

— Огромная утрата для всех любителей музыки, особенно в стиле рок и блюз. Хочу отметить, что, помимо огромного таланта, он обладал уникальной техникой исполнения, это заключалось в следующем: он играл исключительно на гитарах Fender Stratocaster, которые славятся оригинальным звучанием , — рассказал Леван Ломидзе.

Гитарная наука

За свою карьеру Джефф Бек завёл множество фанатов, а некоторые его последователи, в том числе из России, даже пытались повторить его стиль игры.

— Я лично познакомился с этим легендарным музыкантом во время его приезда в Россию в 2010 году. Для наших отечественных рок-гитаристов это было просто потрясающее событие, и мы с организаторами концерта решили провести гитарный интернет-конкурс «Джефф Бек 2010», в котором приняли участие гитаристы России и других стран , — рассказал «Известиям» о встрече с британцем российский гитарист Дмитрий Малолетов,

Победители конкурса имели возможность выступить перед самим маэстро на мастер-классе накануне его концерта.

— Удивлению Бека не было предела, так как он услышал российских молодых музыкантов, которые играли в его уникальном стиле. После конкурса Джефф искренне говорил, что такого не ожидал. И ему было очень приятно осознавать, что в России не только знают и слушают его музыку, но и осваивают его манеру игры, глубоко погружаются в тонкости гитарной науки.

По словам Малолетова, Джефф Бек достиг пика гитарного мастерства в зрелые годы.

— Кто-то думает, что настоящие прорывы — это дело молодых. Но Джефф Бек опровергает эти предрассудки. Своим творчеством он оказывал влияние как на гитаристов 60-х годов, так и на мальчишек в 2000-х.

Раньше Led Zeppelin

Музыкант родился в Лондоне 24 июня 1944 года. Как потом писал сам Бек в книге «17 Watts?: The Birth of British Rock Guitar», в 6 лет он услышал по радио песню «How High the Moon» в исполнении Леса Пола на электронной гитаре. Композиция произвела на него большое впечатление и стала одной из основных причин его увлечения этим музыкальным инструментом. Позже, когда юному Беку было 10 лет, он начал петь в церковном хоре.

Джефф научился играть на гитаре в подростковом возрасте, но перед этим попробовал освоить пианино, барабаны и виолончель. Главным интересом всё равно осталась электрогитара. Начинающему музыканту так хотелось играть, что он даже попытался создать свой собственный музыкальный инструмент. Для этого он попытался скрепить вместе металлическую коробку из-под сигар, часть картинной рамы, болты и провода от радиоуправляемого самолёта в качестве струн.

После окончания школы он поступил в Уимблдонский колледж искусств. В этот период он работал художником, декоратором, занимался покраской машин и играл в небольших музыкальных коллективах. В 1964 году Джефф присоединился к ритм-энд-блюз-группе Tridents. На его музыку быстро обратил внимание Джимми Пейдж, который тогда еще не основал Led Zeppelin, а рулил The Yardbirds. Бека взяли в группу, где он заменил самого Эрика Клэптона , того самого, которого в то время все меломаны звали просто Бог.

Но в The Yardbirds Бек долго удержаться не смог, в 1966 году его уволили: он стал с завидной частотой и без уважительных причин пропускать репетиции. Но за то время, что Джефф был участником коллектива, «The Yardbirds» записали большую часть своих хитов, например, «Heart Full of Soul», которая попала в топ-10 синглов Великобритании и США, а также «Evil Hearted you» — третья позиция в рейтинге синглов Великобритании 1965 года.

В 1967 году Джефф основал свой коллектив The Jeff Beck Group. В неё вошли вокалист Род Стюарт и ритм-гитарист Ронни Вуд, а вот басисты и барабанщики менялись регулярно. В дальнейшем к группе присоединился Эйнсли Данбар, который и занял место ударника. Таким составом в 1967 году они выпустили три сингла. Один из них, «Hi Ho Silver lining», стал 14-м в рейтинге синглов Великобритании.

В 1968 году у группы вышел дебютный студийный альбом «Truth». Он попал на 15-ю строчку в списке наиболее популярных альбомов США «Billboard 200». Музыкальный критик Брюс Эдер хвалил его за громогласные барабанные и басовые ритмы и захватывающий вокал и сравнивал релиз с работами групп The Beatles, The Rolling Stones и The Who.

Группа просуществовала до 1972 года и выпустила четыре альбома, после чего Бек распустил ее и основал новый коллектив Beck, Bogert & Appice, но в 1974 году он тоже распался.

Восемь премий «Грэмми»

После распада последней группы Джефф решил заняться сольной карьерой. В 1975 и 1976 годах он записал два альбома: «Blow by Blow» и «Wired». Оба получили платиновый статус и заняли 4 и 16 позицию в рейтинге «Billboard 200». В 80-е годы Джефф выпустил ещё три альбома: «Three and Back» в 1980 году, «Flash» в 1985-м и «Jeff Beck's Guitar Shop» в 1989-м. Его композиция «Escape» из «Flash» принесла ему первую в его карьере премию «Грэмми» в номинации «Лучшее инструментальное рок выступление».

Музыкальный талант Бека нашёл отражение в кино. В 1990 году он принял участие в записи первого сольного альбома Джона Бон Джови «Blaze of Glory», который стал саундтреком для фильма «Молодые стрелки 2». Одноимённая заглавная песня альбома была номинирована в 1991 году на премию «Оскар» в категории «Лучшая музыка к фильму», и в этот же год она получила «Золотой глобус» в той же номинации . Также она была выдвинута на премию «Грэмми». Кроме того, трек стал хитом №1 в «Billboard».

— Он был одним из главных действующих лиц, которые определили, как будет развиваться популярная музыка. Именно благодаря ему гитарная музыка получила такое широкое раскрытие, — рассказал «Известиям» рок-музыкант и основатель группы «Чёрный Кофе» Дмитрий Варшавский. — Его звучание определило всю современную музыку на десятилетия вперед. В 90-е годы он сумел вывести уровень гитары на недосягаемый уровень. Джефф разработал уникальную технику игры на электрогитаре, и на его музыку будут ориентироваться еще очень долго.

Но не все отечественные музыканты сожалеют об утрате талантливого гитариста. Лидер и вокалист группы «Звери» Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, остался равнодушным к Джеффу Беку.

— Джефф Бек мне вообще не близок. Я по нему не буду скучать ни капельки , — признался он «Известиям».