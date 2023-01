Вечны под луной: рок-ветераны снова в строю

Питер Гэбриел возвращается в полнолуние, Моби борется с тревогой, а Игги Поп воспевает панк. Начало года — обычно время для начала чего-то нового, герои же нашего обзора, напротив, устремляют взгляд в прошлое, пытаясь найти там гармонию. Но если получается, почему бы и нет? «Известия» рекомендуют новинки и хиты, которые не стоит пропускать.

Peter Gabriel — Panopticom

Главная музыкальная сенсация первой январской недели — сингл Питера Гэбриела. Рок-легенда, основатель Genesis не выпускал студийный материал уже 11 лет, а оригинальных песен — и того дольше: два десятилетия! И вот вдруг Гэбриел анонсировал новый концептуальный альбом I/O, который выйдет ориентировочно в середине 2023-го, а 6 января опубликовал первый сингл.

Дата, кстати, выбрана неслучайно. Релизы и этой, и последующих композиций I/O приурочены к полнолуниям. В целом же проект определенным образом связан с устройством мира и призван помочь человечеству обрести равновесие и гармонию в отношениях с планетой. Правда, что конкретно под этим подразумевается, не совсем понятно, и текст Panopticom не вносит ясность, а только еще больше напускает туману.

Зато в музыкальном плане номер безусловно хорош. Главное — в нем есть яркая мелодия. Хотя и аккомпанемент интересен (кстати, на клавишах в Panopticom сыграл лично Брайан Ино). А уж считать ли плюсом сильный привкус ретро — каждый может решить сам. 1980-е здесь слышны буквально в каждом мотиве. Но согласитесь, было бы странно, если бы законодатель музыкальной моды тех лет пустился в погоню за новыми трендами. Впрочем, кто знает, не исключено, что грядущий лонгплей нас удивит.

Moby — Ambient 23

В первый же день нового года Моби выпустил альбом эмбиента продолжительностью аж два с половиной часа. По словам самого композитора, сочинение этих треков помогало ему справиться с тревожностью и теперь он хочет, чтобы этот эффект испытали слушатели. В контексте событий 2022-го — более чем актуальный и символичный жест.

Хотя, конечно, поклонники ждут от Моби иного — цепляющих электронных хитов с вокалом. Здесь же не то чтобы скучная, но совершенно фоновая инструментальная музыка, растянутая до бесконечности. Зато, если вслушаться, можно оценить изобретательность работы с тембрами и различными инструментами. И, наконец, настоящие ценители наверняка проникнутся концепцией: Моби использовал в записи исключительно аналоговые инструменты, которые существовали, еще когда Брайан Ино, Жан-Мишель Жарр и другие пионеры жанра только изобретали эмбиент.

Ambient 23 — не первый подобный эксперимент Моби: два года назад, в разгар пандемии, композитор создал диск Live Ambient Improvised Recordings, Vol. 1 — его особенностью было то, что все композиции там импровизировались и записывались с первого дубля. Новая пластинка изощреннее, вывереннее по материалу (что логично) и аутентичнее по духу. Моби не просто предлагает нам расслабиться и помедитировать, но отправляет прямиком в прошлое. Старое доброе прошлое.

Iggy Pop — Every Loser

В прошлое смотрит и новая работа Игги Попа. И если Моби ностальгирует по эпохе рождения эмбиента, основатель The Stooges возвращается к истокам панка. Однако во всем остальном Every Loser — полная противоположность диску американского электронщика. Компактная (меньше 37 минут), «мускулистая» по звучанию и полная той «сырой силы» — Raw Power, которую воспевал Игги в своем самом известном альбоме 1970-х. Тогда ему было 25 с лишним, а в этом году он отметит уже 76. И сложно поверить, что «пенсионер» может выдать такое: по энергетике, драйву Игги по-прежнему даст фору молодым! Послушайте хотя бы начальную Frenzy, выпущенную до этого в качестве сингла, и символичную Neo Pank — прямолинейную, очаровательную в своей честности панк-кричалку.

Но есть здесь и прекрасная гитарная баллада Morning Show: глубокий бас Игги звучит в ней особенно проникновенно. Да и вообще, в чем релизу не откажешь, так это в разнообразии. И да, как бы хороши ни были песни сами по себе, в конечном счете это театр одного актера: Игги, как хамелеон, меняет обличья, то поет, то декламирует, то занимается откровенным шутовством, причем во всех амплуа он одинаково убедителен. Как говорится, не стареют душой ветераны!

The Smile — NPR Tiny Desk Concert

Мы неоднократно писали о выступлениях мировых звезд в рамках серии NPR Tiny Desk Concert. Некоторое время назад Национальное публичное радио, подобно Universal, Sony и Warner Music, заблокировало выпуск на YouTube своих трансляций в России (дурной пример заразителен), но на официальном сайте NPR они по-прежнему доступны. Надо только понять, что именно искать и стоит ли оно того. Первое шоу года — сет группы The Smile — безусловно, заслуживает внимания.

Сайд-проект участников Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда стал сенсацией в 2021-м, когда новый ансамбль впервые предстал перед публикой. А в 2022-м The Smile выпустили дебютный альбом (в том числе в России, невзирая на санкции). И это был один из лучших дисков года. В программе NPR артисты сыграли три песни из той пластинки: Pana-vision, The Smoke и Skrting On The Surface. Причем во время исполнения первой из них Том Йорк (с респектабельной седой бородкой, в смешной синей шапочке и солнцезащитных очках) аккомпанировал себе на пианино, в других двух — играл на басу. А еще к тройке постоянных членов группы присоединился саксофонист Роберт Стиллман. И его участие добавило джазового флера композициям Йорка и Гринвуда.

Плейлист «Известий»

С концертной записи The Smile мы и начнем наш плейлист. Только это будет не январский сет NPR, а прошлогодний, с джазового фестиваля в Монтре. В декабре группа выпустила концерт на YouTube и в стримингах. Композицию The Smoke оттуда и предлагаем вам послушать. Следом прозвучит эмбиент Моби из диска Live Ambient Improvised Recordings, Vol. 1, упомянутого в обзоре. А дальше вы услышите две свежие композиции независимых артистов: Michal Leah и Jaël. Всё это лиричная, нежная, умиротворенная поп-музыка.

Продолжат ту же линию настоящие звезды: Ричи Блэкмор и Кэндис Найт. Их группа Blackmore’s Night, любимая в России поклонниками Deep Purple и Rainbow, весной перевыпустит свой альбом Shadow of the Moon, которому исполняется 25 лет. И в качестве бонус-трека там будут два акустических варианта, записанных в домашней студии артистов. Один из них — Spirit Of The See — как раз вышел в качестве сингла. Завершает же подборку, по заведенной нами традиции, классика — «Улица просыпается» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева: на стримингах опубликована архивная запись Большого симфонического оркестра советского радио и телевидения под управлением Николая Аносова.