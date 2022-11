Девушка на шаре: секс и рок-н-ролл Майли Сайрус

Она не боится самых дерзких ню, может бросить вызов Led Zeppelin и Metallica, но главное — не боится рисковать популярностью. Майли стала звездой благодаря диснеевскому подростковому сериалу «Ханна Монтана». После окончания проекта дочь кантри-певца Билли Рэй Сайруса отказалась от имиджа хорошей девочки и стала эпатировать поклонников и их родителей наготой, а затем и вовсе превратилась в рок-оторву. К 30-летию артистки «Известия» вспоминают крутые виражи ее карьеры.

Ханна и Майли

Фабрике под названием «Дисней» мир обязан сразу несколькими звездами-подростками. Майли Сайрус — самый яркий пример такой, казалось бы, в пробирке выращенной популярности. Сериал «Ханна Монтана» был изначально заточен под то, чтобы создать нового школьно-подросткового кумира. В активе у будущей поп-звезды, которой на тот момент исполнилось всего 13, оказалась симпатичная, хотя и не выдающаяся внешность, неплохой голосок, обаяние простой девчонки, но главное — звездный папа Билли Рэй Сайрус. Он тоже сыграл в ситкоме — самого себя, кантри-музыканта с дочерью-тинейджером. Ну а сюжет был построен вокруг двойной жизни главной героини: вроде бы она простая школьница, но на самом деле в тайне от друзей и знакомых она поп-звезда Ханна Монтана.

Не Бог весть какая оригинальная идея. Да и все перипетии сериала шиты белыми нитками: например, стоило Майли надеть парик Ханны, как почему-то ее все переставали узнавать. Но для младшеподростковой аудитории этой нехитрой драматургии вкупе с безобидным юмором и веселыми песенками, которыми снабдили Майли-Ханну, было достаточно: проект стал сверхпопулярным, а экранная Ханна Монтана, разумеется, выбралась на реальную сцену. Ее первыми альбомами стали сборники хитов из сериала. И получилась идеальная синергия: телевидение обеспечило популярность начинающей певице, а ее музыкальные успехи в свою очередь помогали раскручивать экранный продукт. При этом на тот момент ничего выдающегося в Майли нельзя было заметить. Возможно, кстати, это и стало одной и причин успеха: простые девчонки могли ассоциировать себя с Майли, мечтая о славе, ведь в сущности она была ничем не лучше их.

Хорошая девочка

И вряд ли бы кто-то удивился, если бы после окончания сериала Майли перестала всем быть интересной и пропала с радаров шоу-бизнеса. Но девочка и ее продюсеры заранее подготовились к такому повороту и стали смещать акцент с экранного персонажа на реального человека. Первый альбом, выпущенный ей под настоящим именем, так и назвался — Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus. Соответственно, один диск там состоял из песен сериала, другой же — целиком из треков, написанных уже вне ситкома специально для юной певицы. Среди них оказались и два суперхита: See You Again — прилипчивый танцевальный номер, идеальный для первых школьных дискотек, и I Miss You — сентиментальная баллада, призванная попасть в самое сердечко семиклассницам.

Всего через год у Майли выходит пластинка вообще без упоминания Ханны Монтаны — Breakout, и, как оказывается, успеху это не мешает. В плане стиля это опять-таки нехитрый подростковый поп-рок, но зато хит на хите. Начиная с титульной Breakout и главного сингла 7 Things, заканчивая очередной романтичной балладой Goodbye, песни из альбома запоминаются сразу и дарят то удовольствие, в котором многие не решаются признаться, слушая попсу.

Артистке на момент выхода альбома нет еще и 16, но это уже состоявшаяся звезда, пусть и по-прежнему не отличающаяся индивидуальностью. Впрочем, тогда именно такой имидж — милой положительной девочки — был оптимальным для раскрутки. Родители ее фанатов, конечно, с готовностью давали деньги чадам на диски и концерты Майли: ни тебе обнаженки, ни мата, ни депрессивно-суицидальных настроений или какого-то бунтарства.

До совершеннолетия певица успела выпустить еще два альбома (звучание их последовательно становилось жестче и активнее, хотя за рамки тин-рока не выходило) и даже снялась в главной роли в фильме «Последняя песня» — разумеется, в этой романтичной мелодраме она предстала всё в том же безобидном амплуа.

Плохая девочка

Но стоило артистке перешагнуть знаковый возрастной рубеж, как она решила покончить с прошлым благостным имиджем и сделать ставку на агрессивную сексуальность. Как говорится, девочка созрела. Правда, нового лонгплея пришлось ждать три года — неожиданно долгая пауза для певицы, уже привыкшей выдавать по пластинке в год. Видимо, это еще одно свидетельство внутреннего кризиса, пережитого ей, и усердного поиска всего нового — стиля, звучания, подачи.

Майли было 20, когда вышел первый клип из Bangerz: в We Can't Stop мы увидели сюрреалистичную дикую вечеринку, норовящую вот-вот перерасти в оргию. Позже певица спровоцировала скандал, выступив с этой песней на MTV Music Awards в дуэте с Робином Тиком: на сцене она, одетая в ультракороткие облегающие шорты, прижималась пятой точкой к причинному месту певца, эротично высовывала язык и в целом вела себя максимально развратно.

Впрочем, нельзя отрицать, что всплеска популярности она тем самым действительно добилась, оказавшись одной из самых обсуждаемых (и осуждаемых) мировых звезд. Но главной сенсацией стал даже не этот, а следующий сингл — Wrecking Ball. В ролике, снятом глянцевым фотографом-провокатором Терри Ричадсоном, Майли поет почти полностью обнаженная, раскачиваясь на шаре для разрушения зданий. А заодно сама с огромной кувалдой (которую певица сладострастно облизывает, вполне по Фрейду) крушит стены вокруг. Результат — более 1,1 млрд просмотров на YouTube и свыше миллиона комментариев. А еще — вал пародий, мемов и кавер-версий. Вот она, настоящая мировая слава, теперь уже отнюдь не ограниченная американскими школьниками.

Правда, за обсуждениями ее ню, метафор, аллюзии на Шинейд О'Коннор (в начале лицо Майли со слезами на глазах взято крупным планом, точно как в клипе Nothing Compares 2 U) и прочих внешних элементов публика как-то упустила, что певица вообще-то продемонстрировала здесь сильный, почти хард-роковый вокал. Да и сама эта баллада-гимн исключительно хороша. Но, наверное, не сойдись все факторы воедино, и не было бы такого успеха. В конце концов, кого можно в XXI веке удивить наготой? Но когда ее демонстрирует вчерашняя милая школьница, разбивая кувалдой всё вокруг, и вдобавок поет яркую мелодию сильным грудным голосом — впечатлишься, как ни крути.

Как Мадонна

В те годы Майли стали наперебой сравнивать с Мадонной. Последняя, как известно, тоже любила сексуальные провокации и тоже переизобретала свой имидж каждые несколько лет. А еще двух певиц роднит чутье на хиты. Впрочем, и у той, и у другой, помимо «блокбастеров», случались альбомы, экспериментальные по звучанию, но лишенные действительно «стреляющих» треков. У Мадонны таковым был Bedtime Stories, у Майли — Miley Cyrus & Her Dead Petz. В этой аж полуторачасовой записи она зашла на территорию психоделического поп-рока, активно использовала электронику и всякие звукорежиссерские фокусы родом отнюдь не из мейнстрима. Следом певица обратилась к кантри-попу (Younger Now), где запоминающихся песен было уже побольше, и наконец к чистому попу в She Is Coming. И опять, как в первых сольных записях, ее мелодии стали цеплять, а имидж уже больше не выглядел провокацией ради провокации.

Наигравшись в развратную девицу, при каждом удобном случае высовывавшую язык и демонстрирующую оголенные части тела, Майли стала всё больше понимать, что главное достоинство ее тела — не грудь (которой она до этого не стеснялась щеголять на мероприятиях и в запрещенных ныне соцсетях), а грудной голос. Примерно к ее 25-летию вокал по-настоящему окреп, а умение им пользоваться стало очевидно даже скептикам. Послушайте, например, как она поет ледзеппелиновскую Black Dog или Nothing Else Matters «Металлики». Можно ли поверить, что эта громогласная амазонка еще недавно исполняла нежные песенки для школьниц? Разумеется, претерпела изменения и ее внешность: в прошлое ушел и романтический облик подростковых лет, и прямолинейный секс-имидж времен Bangerz. Майли стала более неформальной и самодостаточной. И, в отличие от Мадонны, кажется, потеряла интерес к бесконечной погоне за популярностью (в том числе с помощью скандалов) и покорению вершин хит-парадов.

Оно и неудивительно. То, что Мадонна всю юность буквально выгрызала у судьбы, Майли имела с детства. А повзрослев, не раз доказала всем, что заслуживает свалившуюся на нее славу и без проблем может повторять собственный успех времен «Ханны Монтаны» снова и снова. Только зачем? К 30-летию, когда у многих исполнителей карьера только начинается, Майли Сайрус уже прошла большой путь и теперь, кажется, хочет просто заниматься любимым делом — петь то, что нравится ей самой, и жить так, как нравится ей самой. Между двумя своими амплуа — суперзвезды Ханны Монтаны и классной девчонки Майли Сайрус — она выбрала второе. Посмотрим, надолго ли.