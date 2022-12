На мягких лапах: Gaupa идут по-кошачьи, Ли Аарон зовет наверх

В ноябре к нам окончательно пришли холода, поэтому самое время взбодрить себя энергичными риффами рока — ну или, закутавшись в плед, припасть к источнику мудрости и покоя в академической музыке. Новинки последнего месяца осени позволяют сделать выбор в диапазоне от радикального металла до серьезной классики ХХ века. «Известия» представляют самые интересные альбомы ноября, которые вы могли забыть послушать.

Gaupa

Myriad

Среди множества проектов Бьорк почему-то не было ни одного в «тяжелом» жанре (не считая ремикса на Isobel, сделанного по ее заказу группой Сарсаss) — что даже странно, учитывая, что исландская дива не раз признавалась в любви к дэт-металлу. Шведский стоунер-квинтет Gaupa (в переводе — «Рысь») решил исправить это недоразумение, а роль великой уроженки Рейкьявика примерила на себя не менее голосистая девушка из заштатного Фалуна по имени Эмма Нэслунд.

Это второй полноформатный альбом Gaupa, и на нем группа демонстрирует и немалое исполнительское мастерство, и несомненное композиторское дарование: тут и яростный хард-рок, и вязкая психоделия, и даже тяжелый фанк — все в сопровождении рулад, которые, думается, оценила бы и сама Бьорк. А на финальной композиции Mammon Нэслунд вдруг оборачивается натуральным Робертом Плантом, да и музыканты в полной мере соответствуют — песня была бы вполне уместна на третьей стороне Physical Graffiti.

Ultar

At the Gates of Dusk

Красноярский квинтет уже достаточно давно завоевал уважение не только дома, но и на международном уровне — об их предыдущих альбомах благожелательно отзывались критики и модного портала Vice, и узкоспециализированных «металлических» изданий. На третьем своем альбоме сибирские мастера постметалла вновь изучают лавкрафтианские миры под аккомпанемент изощренных гитарных партий, словно тающих в вечной ночи Ктулху, ураганного бластбита и спрятанных за стеной сна синтезаторов.

Названия композиций по-прежнему на английском, но, как объясняют основатели группы братья Сысоевы, это лишь для удобства иностранных поклонников — песни исполняются исключительно на русском. Впрочем, разобрать с первого раза удается лишь отдельные слова — но поклонники экстремальной музыки к подобным неудобствам давно привычны. Кстати, в отличие от многих «коллег по цеху» Ultar показывают завидное мастерство мелодистов — в грохоте и фидбеке прячутся безукоризненные и даже изящные мелодические ходы. Надо лишь прислушаться.

Lee Aaron

Elevate

«Я всё еще жива» с мрачным юмором поет в одной из песен своего нового альбома канадская «королева металла» 1980-х. Но достаточно лишь глянуть на пышущую здоровьем, красотой и энергией 60-летнюю рок-диву, чтобы напросился ответ «чтоб мы все так жили в ее возрасте». Впрочем, и песенный материал далек от пенсионерского: заводной хард-рок вновь вошедшего в моду «восьмидесятнического» извода. Стоит заметить, что Аарон за свою долгую карьеру успела и выпустить череду легкомысленных «металлических» хитов на заре юности, и позаниматься в зрелые годы, что называется, для души джазом и даже оперой (благо вокальные данные позволяют). В 2016 году, после взятого на десятилетие с лишним тайм-аута, она вновь вернулась к року — и, как можно заметить, вполне успешно.

Несколько выбиваются из общего плана приторная баллада Red Dress и неожиданная, словно взятая из давнего репертуара Дебби Харри Highway Romeo — последняя, конечно, выделяется даже в лучшую сторону. Призыв же «возвыситься», вынесенный в название альбома, относится, по словам певицы, к ситуации в соцсетях: «каждому отведен собственный подобранный «фид», и ты никогда не видишь иной точки зрения. Это разделяет людей». В том, что бодрые боевики Аарон помогут «не попасться в эту ловушку и поднять друг друга», есть, конечно, известные сомнения, но бодрое субботнее утро (или пятничный вечер — кому как) они точно гарантируют.

Bjarla

Bifröst

Эти суровые скальды (плюс одна натуральная валькирия) по всем признакам должны обитать если не в самом Асгарде, то, по крайней мере, на каменистых брегах суровых северных фьордов. Однако на деле Антон Марчук, Александра Posion Ivy Куприянова и их соработники живут в самой обыденной Москве — что не мешает им чувствовать себя как дома на вроде бы чужой музыкальной территории. Кстати, Биврёст в названии альбома (и одна из лучших композиций на нем) — это радуга, соединяющая обитель скандинавских богов Асгард с другими мирами.

Это первый лонгплей (пока, впрочем, только цифровой) существующего с 2017 года коллектива — и в отличие от многих дебютов на редкость удачный. Музыканты мастерски владеют и многочисленными народными инструментами, от многим знакомой колесной лиры до экзотического карельского йоухикко, да и сумрачную мелодику Севера чувствуют на все сто. Многие композиции навевают неизбежные сравнения с Dead Can Dance — того периода, когда знаменитый дуэт уже полностью ушел от «готических» корней, но еще не окончательно обратился к исполнению «песен дельфинов для беременных девушек» (по меткому определению Михаила Чекалина). Впрочем, сравнение с Лизой Джеррард и Бренданом Перри будет, вероятно, принято и приятно любому музыканту, работающему на стыке амбиента и фолка.

Московский государственный академический камерный хор

«Альфред Шнитке. Реквием»

Странно подумать, но мы живем без Шнитке уже почти четверть века — великий русский композитор ушел в 1998 году, не дожив и до 65. Он оставил нам меньше, чем, наверно, мог бы: 10 симфоний, четыре оперы, три балета. И «Реквием», написанный Шнитке в расцвете лет, в 1975-м, когда, казалось бы, рано было думать о смерти. Но глубоко религиозный человек, каким был Альфред Гарриевич, наверно, просто не может не задумываться о том, что будет после завершения физического существования в этом мире, — и о прощании с тем, кто уходит в таинственное последнее путешествие.

