Открыли «Двери»: раритеты The Doors и плач Милен Фармер

Солист BTS вышел на футбольное поле, Rammstein сразились с Матрицей, а Милен Фармер вернулась к Моби, выпустив первый альбом за четыре года. Музыкальная подборка на этой неделе максимально интернациональная. Не обошлось, конечно, и без наших соотечественников. «Известия» советуют, на что обратить внимание в первую очередь.

Jung Kook feat. Fahad Al Kubaisi — Dreamers

Главный хит недели, конечно, композиция солиста BTS Чонгука, прозвучавшая на открытии чемпионата мира по футболу. Сначала южнокорейский кумир исполнил ее вживую на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре, а пару дней спустя появился и официальный клип на основе студийной записи. Самое интересное здесь — парадоксальное сочетание универсальной (даже не корейской, а усредненно-мировой) поп-музыки и арабских мотивов. Трек начинается с пения хора, окрашенного явно в восточные тона, бит тоже местный по духу. Ну а ближе к концу вдруг появляется катарский певец Фахад Аль Кубаиси, и его куплет уж точно не имеет ничего общего со стилем BTS. В общем, это такая попытка через музыку продемонстрировать диалог и дружбу представителей разных цивилизаций. Но вряд ли она имела бы какой-то смысл, если бы не цепляющий мотив припева. Да, простенький, но зато вы его еще долго будете напевать под нос, тем более Чонгук повторяет его снова и снова, чтобы уж запомнили наверняка.

Rammstein — Adieu

Пятым синглом из альбома Zeit стал финальный трек Adieu, и по уже сложившейся традиции Rammstein выпустили к нему кинематографичный клип, фактически минифильм, снятый прямо-таки с голливудским шиком. Музыканты группы здесь играют налетчиков, которые врываются в некое суперохраняемое здание и устраивают там перестрелку. «Сердце» дома — лаборатория, где мы видим тела музыкантов в капсулах наподобие «Матрицы». Дальше начинается настоящий сюр, разобраться в котором с ходу не получится. Но, наверное, и не надо. Чем больше спецэффектов в кадре мелькает, чем больше взрывов сотрясает фантастические декорации, тем сильнее ощущение, что перед нами на самом деле высокобюджетная пародия на американские блокбастеры. Да и можно ли всерьез воспринимать суровую физиономию Тилля Линдеманна, перемазанную черной жижей? Или его же ирокез? При всей внешней брутальности эстетика Rammstein — это, конечно, шутовство высокого полета, что в новом клипе видно как нельзя лучше.

Mylene Farmer — L’Emprise

Главная французская звезда после расставания с Лораном Бутонна продолжает искать самостоятельное звучание и авторов новых хитов. Для этих целей она привлекла, во-первых, продюсера Woodkid, который выступил автором большинства треков свежего альбома, а во-вторых, целый ряд гостевых музыкантов, главный из которых, конечно, Моби. Американский диджей, прежде работавший с Милен в 2010-м над альбомом Bleu noir, подарил ей две танцевальные композиции, обе эффектные и сразу демонстрирующие фирменный саунд этого сочинителя. В свою очередь Woodkid сделал ставку на тягучий эмбиент, потому и без того меланхоличный стиль Милен стал еще сумрачнее.

Еще из интересных коллабораций: единственный англоязычный трек Do You Know Who I Am — дело рук Дариуса Килера из Archive, и это практически трип-хоп. Ну а Rayon vert Фармер исполняет с дуэтом французских альтернативщиков AaRON, причем номер представлен в двух вариантах — с электронным сопровождением в духе Depeche Mode и с фортепиано на фоне минималистичного бита.

Несмотря на усилия такого количества талантливых людей, пожалуй, не стоит ждать от пластинки суперхитов уровня Libertine или Désenchantée. Но нельзя не признать, что голос Милен звучит не менее нежно и чарующе, чем раньше.

Doors — Paris Blues

Если некая великая группа забраковала какую-то запись — значит, однажды, когда группы как таковой уже не будет, этот трек все равно выйдет и будет подан как событие. Недавно мы наблюдали подобный фокус с Queen, теперь же история повторяется с The Doors, причем еще в более анекдотичном варианте. Paris Blues, по признанию ныне живущих авторов, был создан то ли для альбома The Soft Parade, то ли для L.A. Woman (никто наверняка не помнит), но в итоге признан негодным. Единственная пленка с ним осталась у клавишника Рэя Манзарека и попала в руки его маленького сына. Тот же испортил ее, играя с магнитофоном.

Но бывают ведь чудеса! Утрату удалось восстановить, и песня все-таки вышла в свет. Это стандартный, чуть ленивый блюз, ничем не примечательный, но, впрочем, по-своему обаятельный. Едва ли он добавит что-то к нашему восприятию творчества The Doors, однако сам по себе вполне может порадовать.

Впрочем, и этого гитаристу Робби Кригеру, одобрившему релиз и нарисовавшему обложку для него, показалось мало. Paris Blues была дополнена двумя ранее не издававшимися живыми записями 1969 года и подборкой известных блюзовых композиций The Doors. В результате получился девятитрековый сборник, который, похоже, фанатам «Дверей» все равно придется купить просто как раритет и артефакт, хотя понятно, что здесь уж совсем раздули из мухи слона.

Антология «Звуковой обзор-3»

Два года назад Союз композиторов России и фирма «Мелодия» предприняли масштабный эксперимент, выпустив шесть цифровых альбомов с новыми записями музыки XX–XXI веков. Проект получил название «Звуковой обзор» и представил широкую палитру современных музыкальных течений наряду с их истоками в прошлом столетии. Год спустя последовала вторая серия, а теперь и третья. Но в этот раз большая часть антологии выстроена вокруг сольных исполнителей: фортепианные циклы советских классиков Бориса Тищенко и Николая Сидельникова представляет Юрий Фаворин (диск № 1), багатели Валентина Сильвестрова — Марк Булошников (диск № 2, это образцовая интерпретация меланхоличной музыки живого классика). А играющий на виоле да гамба Антон Изгагин собирает пьесы авторов нового поколения для этого старинного инструмента (обратите внимание на bzzz Анны Поспеловой).

Два оставшихся диска объединили усилия большего количества музыкантов. В первом случае это флейтистка Ирина Стачинская и пианист Михаил Турпанов, во втором — ансамбль OpenSound Orchestra. И если дуэт решил показать творческие связи композиторов петербургской и московской школ, ничем, кроме состава не объединенные, то коллектив Станислава Малышева подошел более концептуально и записал специально созданное для него коллективное произведение «Новые времена года».

Плейлист «Известий»

Открывает нашу еженедельную подборку свежий сингл «Мумий Тролля», представляющий собой коллаборацию с дальневосточной группой hehehe. Затем мы переносимся через весь континент и слушаем мрачный рэп РИЧа про Санкт-Петербург — из нового мини-альбома «Культура отмены». Затем прозвучит проникновенная баллада Чонгука (его песни для ЧМ-2022, увы, на стриминге нет, но приведенная композиция интересна тем, что именно с нее началась сольная карьера фронтмена BTS). А дальше прозвучит еще один хип-хоп: «Соната Ей» Фараона с его нового лонгплея PHILARMONIA. От классики здесь только названия да фортепиано, примешанное к биту, однако в композиторском и вокальном планах номер небезынтересен. И наконец, завершают плейлист один из блюзов с нового сборника The Doors и «Две серенады» Сильвестрова в исполнении Марка Булошникова из «Звукового обзора-3».

<iframe frameborder="0" style="border:none;width:100%;height:450px;" width="100%" height="450" src="https://music.yandex.ru/iframe/#playlist/izvestiaizvestia/1031">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/izvestiaizvestia/playlists/1031'>Плей-лист «Известий»</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/izvestiaizvestia'>izvestiaizvestia</a> на Яндекс Музыке</iframe>