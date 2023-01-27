Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в Камчатском крае

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане у берегов Камчатского края. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли утром 27 января в 174 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 17 км.

Жители Петропавловска не ощутили землетрясение. Также не была объявлена угроза цунами.

25 января землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Антальи в Турции. Эпицентр находился на глубине 41 км в Средиземном море. Землетрясение ощутили жители Антальи, Фетхие и других городов провинции Мугла.