Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в районе Антальи

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду, 25 января, в районе Антальи. Об этом сообщило турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) в Twitter.

Эпицентр находился на глубине 41 км в Средиземном море.

Подземные толчки также ощущались в Анталье, Фетхие и других городах провинции Мугла.

На данный момент информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее, 21 января, в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг залегал на глубине 586 км. Эпицентр находился в 24 км от города Эль-Ойо, в котором проживает около 2 тыс. человек. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.