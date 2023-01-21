Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Аргентине

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Об этом 20 января сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали 19:09 (мск). Очаг залегал на глубине 586 км. Эпицентр находился в 24 км от города Эль Ойо, в котором проживает около 2 тыс. человек.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее, 18 января, землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов Индонезии. Эпицентр толчков находился на глубине в 77 км. Сведений о пострадавших в ближайших населенных пунктах не поступало.