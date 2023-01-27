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Глава госкорпорации «Ростех» Чемезов опроверг сообщения о снарядном голоде ВС России

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Утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным якобы не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил 27 января в интервью «РИА Новости» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда», — сказал он.

Чемезов подчеркнул, что по заказу Минобороны РФ производство боеприпасов было увеличено в несколько раз, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков. При этом он согласился, что расход боеприпасов действительно является высоким.

17 января источник заявил, что в ВС РФ нет снарядного голода и не будет: страна производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты. Кроме того, наращивание выпуска боеприпасов продолжится.

Ранее, 12 января, сообщалось, что оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по оружейному производству. Выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, сообщили в пресс-службе концерна.

5 декабря обозреватель американской газеты The New York Times Джон Исмей отметил способность России производить крылатые ракеты, даже несмотря на введенные в отношении нее санкции Запада.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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