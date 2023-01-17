Источник рассказал об объеме производства боеприпасов в России

В Вооруженных силах России нет снарядного голода и не будет: страна производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты. Об этом 17 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов. Российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наращивание выпуска боеприпасов продолжится.

Ранее, 12 января, сообщалось, что оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по оружейному производству. Выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, сообщили в пресс-службе концерна.

5 декабря обозреватель американской газеты The New York Times Джон Исмей отметил способность России производить крылатые ракеты, даже несмотря на введенные в отношении нее санкции Запада. В Пентагоне заявили, что с февраля 2022 года Россия выпустила множество дальнобойных снарядов и ракет, при этом американское военное ведомство не знает, какое количество вооружений есть в арсенале Вооруженных сил РФ.

Между тем 12 октября сообщалось, что, согласно отчету конгресса США, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты вплоть до поздних стадий полета, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа

Еще 20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.