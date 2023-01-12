Концерн «Калашников» заявил о рекордном за последние 20 лет объеме выпуска оружия

Оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по оружейному производству. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе концерна.

«Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года», — уточняется в релизе.

Отмечается, что показатели выполнения контрактов и поставки продукции на экспорт также оказались рекордными. Так, за прошедший год было выполнено 45 государственных контрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

В конце декабря 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» в наступающем 2023 году будет существенно увеличен.

Еще в сентябре того же года президент РФ Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, а также обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска.