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Товары Zara и H&M смогут завести в РФ по параллельному импорту

Минпромторг: товары Zara и H&M могут завезти в РФ по параллельному импорту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В действующей редакции перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, возможен ввоз любой одежды, в том числе принадлежащей Inditex (за исключением отдельных брендов — FILA, KAPPA, которые не принадлежат испанцам). Об этом «Известиям» сказали в Минпромторге 27 января, отвечая на вопрос о том, смогут ли бренды Zara и H&M въехать в РФ по параллельным каналам.

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«При этом в случае возобновления поставок и с учетом позиции заинтересованных ведомств и предпринимательского сообщества, они (бренды) могут быть исключены из соответствующего перечня», — уточнили там.

Inditex закрыла в России торговые точки своих брендов в марте 2022 года. Тогда причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

25 октября стало известно, что компания нашла покупателя бизнеса в РФ.

Шведский бренд H&M объявил о планах закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля прошлого года. 5 декабря в пресс-службе ритейлера рассказали «Известиям», что компания закрыла все свои магазины на территории России. Всего их было 172.

Параллельный импорт ввели в РФ в связи с уходом некоторых иностранных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 7 сентября сообщил о том, что параллельный импорт будет действовать до конца 2023 года.

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