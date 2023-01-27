Le Monde узнала о проблемах с поставками танков Leclerc на Украину
Французские танки Leclerc сложны в обслуживании и имеют ряд технических недостатков. Кроме того, у Парижа их недостаточно, чтобы передавать их на Украину. Об этом 26 января сообщила газета Le Monde.
По словам источника издания в военных кругах Франции, Leclerc «столь прочные, сколь и хрупкие». Они требуют существенной материально-технической поддержки. Так, 13 машин этой модели, развернутых в Румынии, обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Также у украинских военных могут возникнуть проблемы с обеспечением танков горючим и боеприпасами.
В издании также отметили, что Париж может позволить себе отправить на Украину только 10–20 Leclerc, что значительно меньше поставок из Германии или США. По мнению авторов статьи, такой жесть Франции может оказаться совершенно бесполезным.
22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже, что не исключает возможность передачи Украине танков Leclerc. Он сказал, что поручил министру обороны поработать над этим вопросом.
О том, что французское руководство рассматривает возможность передачи украинской стороне Leclerc 19 января сообщало издание Politico, ссылаясь на неназванного французского чиновника. По его словам, эта тема сложна для обсуждения и окончательного решения в Париже нет.
В тот же день военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что танки Leclerc уступают в маневренности танкам Вооруженных сил РФ. Он добавил, что во французских боевых машинах нет ничего особенного, а их единственное преимущество — это более свободная башня.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».