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Захарова сравнила отношение к Пушкину в Африке и «псевдоцивилизованных странах»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым посетила в Эритрее площадь в Асмэре, где стоит памятник Александру Пушкину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 января выложила в Telegram-канале видео этого момента.

«В то время как на Украине псевдоцивилизованные сносят памятники великому поэту, Африканский континент чтит память о мировом гении», — подписала дипломат видеоролик.

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Захарова добавила, что встреча Лаврова у памятника Пушкину прошла в духе местных традиций. Министр позже выразил благодарность руководству Эритреи за бережное сохранение памяти о поэте Пушкине, где, как утверждают местные, когда-то проживали предки великого русского поэта и писателя.

«Посетили площадь в Асмэре, где стоит памятник Пушкину. Состоялась трогательная церемония с участием местных жителей, школьников. Признательны за то, как бережно эритрейцы хранят память об объединяющем нас великом поэте», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа африканского государства Османом Мохаммадом.

27 декабря прошлого года в украинском городе Черновцы был демонтирован бюст поэта Александра Пушкина. Его сняли с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра и переместили в складское помещение театра. За несколько дней до этого в Черновцах также демонтировали памятник Пушкину.

30 ноября памятник русскому поэту снесли в городе Ананьеве Одесской области, а за день до этого в Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную Пушкину. Она была установлена на здании почтовой станции, где неоднократно останавливался писатель.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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