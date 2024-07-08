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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Харькове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в Николаеве и Харькове на Украине. Об этом 8 июля сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Николаеве был слышен звук взрыва. В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской и Николаевской областях.

В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

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Ранее, 7 июля, в украинском городе Сумы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Также в этот день стало известно о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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