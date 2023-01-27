Глава «Ростеха» Чемезов назвал пути замещения Boeing и Airbus в авиапарке РФ

России нужны свои современные самолеты, чтобы вытеснить из авиапарка Boeing и Airbus. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в пятницу, 27 января.

«В гражданской сфере ключевыми остаются задачи авиастроения. Стране нужны свои самолеты — современные и в большом количестве, чтобы навсегда забыть о Boeing и Airbus», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он отметил необходимость завершения испытаний самолета МС-21 и импортозамещения комплектующих Sukhoi Superjet.

Ранее, 11 января, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована на 2023–2025 годы. В их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214.

До этого, в июне 2022 года, Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов для нужд гражданской авиации.

Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Тогда же сообщалось, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Кроме самолетов, к 2030 году запланирована поставка более 760 вертолетов, среди которых более 200 машин «Ансан» и более 270 вертолетов Ми-8.

Кроме того, 13 июня 2022 года вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. По его словам, для этого «нужно интенсивно поработать» и не забывать о других видах летательных аппаратов для обеспечения новой логистики перевозок.

Ранее, 3 июня, Борисов заявлял, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.