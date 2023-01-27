Реклама
Прямой эфир
Культура
HBO Max закроет сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»
Экономика
Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты
Общество
Власти Запорожья посчитали заявления МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией
Мир
Джонсон назвал «нормандский формат» переговоров политической имитацией
Экономика
Энергетики сообщили о возможности продавать золошлаковые отходы на бирже
Политика
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Культура
Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов
Общество
В России попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете
Политика
Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы
Общество
Синоптики пообещали в Московском регионе небольшой снег 27 января
Культура
Две картины Гойи проданы на аукционе более чем за $16 млн
Экономика
Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

Глава «Ростеха» Чемезов назвал пути замещения Boeing и Airbus в авиапарке РФ

Глава «Ростеха» Чемезов: России нужны свои современные самолеты, чтобы навсегда забыть о Boeing и Airbus
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России нужны свои современные самолеты, чтобы вытеснить из авиапарка Boeing и Airbus. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в пятницу, 27 января.

Запчастный случай: в РФ создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей
Что будут производить в новых цехах предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации

«В гражданской сфере ключевыми остаются задачи авиастроения. Стране нужны свои самолеты — современные и в большом количестве, чтобы навсегда забыть о Boeing и Airbus», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он отметил необходимость завершения испытаний самолета МС-21 и импортозамещения комплектующих Sukhoi Superjet.

Ранее, 11 января, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована на 2023–2025 годы. В их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214.

До этого, в июне 2022 года, Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов для нужд гражданской авиации.

Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Тогда же сообщалось, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Кроме самолетов, к 2030 году запланирована поставка более 760 вертолетов, среди которых более 200 машин «Ансан» и более 270 вертолетов Ми-8.

Кроме того, 13 июня 2022 года вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. По его словам, для этого «нужно интенсивно поработать» и не забывать о других видах летательных аппаратов для обеспечения новой логистики перевозок.

Ранее, 3 июня, Борисов заявлял, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023