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Джонсон назвал «нормандский формат» переговоров политической имитацией

Борис Джонсон: «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Office
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что «нормандский формат» переговоров по Украине был политической имитацией. Такое заявление он сделал в интервью украинскому каналу «Рада», опубликованному 26 января.

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Джонсон также сказал, что процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался. По его мнению, санкции против России стоило вводить еще в 2014 году.

«Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать», — поделился бывший премьер-министр.

Известно, что политик дал интервью украинскому телеканалу во время своего визита на Украину в конце января. О его прибытии в Киев стало известно 22 января.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

После этого 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-канцлера ФРГ, указал, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он отметил, что налицо отсутствие взаимного доверия.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Также, 14 декабря, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения между Россией, Германией, Францией и Украиной, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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