«Эконика» сделает ребрендинг марки Alla Pugachоva

Обувной ритейлер «Эконика» решил провести ребрендинг магазинов и сделать новый формат, сообщил собственник сети Сергей Саркисов, выступая на розничной онлайн-конференции «Трамплин в 2023 год» 26 января. Вместо бренда Alla Pugachоva сеть сфокусируется на продукции под торговой маркой Ekonika Premium by AP.

Первый флагман расположится на площади в 350 кв. м, компания уже заключила договоры в двух локациях для таких магазинов.

Остальные будут развиваться на площадях в 150–200 кв. м.

Владелец сети «Эконика» Саркисов отказался от комментария «Известиям».

В прошлом году российская певица Алла Пугачева покинула РФ и уехала в Израиль, попросив признать ее иноагентом. Свой отъезд она подтвердила 10 октября.

30 ноября концертный директор певицы Елена Чупракова говорила «Известиям», что сотрудничество Пугачевой и «Эконики» продолжается. При этом в тот же день сообщалось, что Пугачева начала процедуру ликвидации своей последней в России компании — ООО «АБП».