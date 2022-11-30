Пугачева запустила ликвидацию в России своей компании ООО «АБП»

Певица Алла Пугачева начала процедуру ликвидации своей последней в России компании — ООО «АБП». Это следует из базы данных сервиса «Спарк» на 30 ноября.

Заявление о ликвидации компании, в которой российской исполнительнице принадлежит 100%, было подано 23 ноября.

«АБП» имеет право на работу в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, а также в области телевизионного и радиовещания и другой деятельности. Согласно открытым данным, кроме данного ООО у Пугачевой в России нет действующих компаний.

В конце сентября Пугачева уехала из России в Израиль вместе с детьми. В начале октября украинское издание «Телеграф» сообщило, что певица получила гражданство Израиля.

17 октября сообщалось, что исполнительница посетила в Израиле концерт рок-музыканта Бориса Гребенщикова. В Сети появилось видео, на котором Пугачева приветствует зрителей с места в зале и отправляет всем собравшимся воздушный поцелуй.

Перед отъездом в Израиль Алла Пугачева попросила российские власти признать ее иностранным агентом вслед за мужем, юмористом Максимом Галкиным, которого внесли в список физлиц-иноагентов. Официальные лица не отреагировали на это заявление, однако источник «Известий» сообщил, что певицу проверяют на дискредитацию армии России. После отъезда Пугачева опубликовала в социальных сетях пост с обращением к своим критикам, назвав их «холопами и рабами».