В ЛНР посчитали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией

Военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко высказал предположение, что идея эвакуации украинских граждан из Грузии связана со скрытой мобилизацией. Об этом он сообщил 26 января в эфире «Первого канала».

«Сейчас в зоне проведения специальной военной операции Украина теряет колоссальное число своих граждан. Для того чтобы восполнить эти потери, идут мобилизационные мероприятия… Но все мы прекрасно понимаем, что и на территории Украины они заканчиваются. А те страны, куда удалось сбежать молодым людям, людям, которые подлежат мобилизации, еще этот ресурс можно как-то выкачивать», — сказал Марочко.

Он также предположил, что именно из Грузии в первую очередь будут вывозить попадающих под призыв молодых людей, так как Тбилиси и Киев «управляются из одного центра».

25 января временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» рассказал, что Киев не исключает возможности эвакуации украинских граждан из страны в случае возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. По его мнению, приток россиян может нести угрозу украинцам, находящимся на территории государства.

В тот же день грузинский МИД вызвал Касьяна для разъяснения сделанного им заявления.

Позже 25 января первый замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия выразил обеспокоенность вероятностью массовой эвакуации украинцев из страны. В сообщении ведомства отмечается, что заявления об этом беспочвенны и наносят вред отношениям с Украиной.

18 января глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из РФ в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что таким образом Тбилиси может противостоять давлению Запада и отстаивать свои экономические интересы.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в стране.

Мобилизационные мероприятия на Украине проходят в связи с проведением российской спецоперации по защите населения Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля из-за обострения агрессии со стороны украинских военных в регионе.

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