В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев

Заявления Киева о возможной эвакуации украинцев из Грузии вызывают озабоченность и наносят ущерб отношениям двух стран, заявил 25 января первый замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

Ранее в среду в МИД Грузии был вызван временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов для дачи разъяснений заявления о возможной массовой эвакуации украинских граждан.

В интервью украинскому изданию дипломат не исключил такого развития событий в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Касьянов покинул МИД Грузии без комментариев для СМИ, сообщил телеканал «Имеди».

«Первый заместитель министра [Дарсалия] на встрече [с Касьяновым] выразил озабоченность в связи с указанными заявлениями, которые беспочвенные и наносят ущерб отношениям двух стран», — говорится в сообщении.

18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

На следующий день глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала возможное возобновление авиасообщения с Россией. Также глава государства призвала регулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси.