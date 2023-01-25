Реклама
Прямой эфир
Интернет
В ЕС запланировали провести расследование против Microsoft из-за сбоя в Teams
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Мир
Шольц затруднился назвать стоимость поставок танков на Украину
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Мир
ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления Киева о возможной эвакуации украинцев из Грузии вызывают озабоченность и наносят ущерб отношениям двух стран, заявил 25 января первый замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

Заклятые друзья: почему Грузия отказывается помогать Украине против России
В Тбилиси решили не передавать Киеву оружие и не открывать второй фронт на Кавказе

Ранее в среду в МИД Грузии был вызван временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов для дачи разъяснений заявления о возможной массовой эвакуации украинских граждан.

В интервью украинскому изданию дипломат не исключил такого развития событий в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Касьянов покинул МИД Грузии без комментариев для СМИ, сообщил телеканал «Имеди».

«Первый заместитель министра [Дарсалия] на встрече [с Касьяновым] выразил озабоченность в связи с указанными заявлениями, которые беспочвенные и наносят ущерб отношениям двух стран», — говорится в сообщении.

18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

На следующий день глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала возможное возобновление авиасообщения с Россией. Также глава государства призвала регулировать пребывание россиян в Грузии и принять соответствующие нормативные акты.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023