Воздушная тревога вновь объявлена в четырех областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации 26 января.

Так, сирены прозвучали в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в 07:38 мск, к 09:12 предупреждение распространилось на все регионы страны. Тревога продлилась более трех часов, затем была отменена.

После украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Позже стало известно о втором взрыве в Киеве.

В Министерстве обороны РФ в свою очередь об ударах по объектам Украины пока не сообщали.

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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