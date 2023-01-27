Валютный мороз

После довольно высокой волатильности российской валюты в период зимних праздников инвесторы начали опасаться сохранения тренда на ослабление рубля. Однако нацвалюта все-таки стабилизировалась у отметки в 70 за доллар и продолжает находиться недалеко от этого уровня.

ЦБ РФ сообщил о том, что в период каникул наблюдались особенно высокие скачки курса на фоне малого объема торгов и роста спроса на валюту в целом и на юань в частности. Как объяснили в Банке России, важную роль сыграли факторы сокращения объемов валютной выручки экспортеров и увеличение спроса на валюту со стороны участников торгов.

Не стоит забывать и про другой фактор, который, впрочем, тоже связан с валютной выручкой. После введения эмбарго и потолка цен на российскую нефть рынки стали куда более волатильными, а вслед за публикацией агентством Bloomberg новости о том, что якобы половина российского экспорта из портов на Дальнем Востоке осталась без спроса, рубль начал проседать особенно сильно. Сейчас появляются новые данные по невостребованности российского экспорта крупными танкерными перевозчиками. Однако всё же стоит подождать более надежной информации по экспорту и добыче нефти в России хотя бы за пару месяцев, чтобы делать первые выводы.

Еще одним важным фактором, обсуждаемым в последнее время, остается новое бюджетное правило. От старого оно отличается тем, что из-за введения санкций и в целом экономической неопределенности использовать привычную схему с ценой отсечения затруднительно. Поэтому было принято решение перейти к использованию номинального объема базовых доходов с их последующей индексацией. То есть вместо цены отсечения за баррель Urlas правительство просто оценило, сколько ему понадобится денег, и заложило сумму в 8 трлн.

Сейчас бюджетное правило работает в совершенно другой реальности. ЦБ на рынке будет продавать валюту из резервов и покупать рубли, что приведет к укреплению последнего. На данный момент нацвалюта находится у более или менее комфортных уровней для российского бюджета, однако дальнейшее ее укрепление может вновь оказать давление на казну.

Отдельно отметим и важные внешние факторы. Так, инвесторы в целом позитивно смотрят на рисковые активы, такие как китайский юань, после того как правительство КНР отменило ряд антикоронавирусных ограничений в стране. Это привело и к волне оптимизма на мировых рынках. Восстановление экономической активности Китая позитивно сказывается на валютах развивающихся стран и оказывает некоторое давление на защитные инструменты.

Также отметим и то, что свежие данные в США лишь подтверждают опасения инвесторов и аналитиков относительно возможной рецессии в стране. Учитывая, что ФРС начала повышать ставки значительно раньше своих коллег из ЕЦБ и была куда более агрессивно настроена, «запас» ужесточения ДКП со стороны американского регулятора может иссякнуть. При росте процентной ставки экономика страны оказывается под большим давлением. Поэтому доллар и консолидируется уже несколько сессий подряд у 8-месячных минимумов, и, скорее всего, так или иначе продолжит находиться у текущих отметок на протяжении февраля.

Последний месяц зимы традиционно не был особенно примечательным для российской валюты — кроме прошлого года. Поэтому вряд ли стоит ждать резких изменений курса именно с экономической точки зрения.

К сожалению, геополитические факторы остаются крайне непредсказуемыми, а приближение года с начала СВО на Украине может привести к очередной эскалации конфликта. Впрочем, классическая санкционная политика в отношении России скорее исчерпала себя. Серьезный эффект оказывает установление ценового потолка, а также эмбарго на экспорт российской нефти морским путем в ЕС. Именно это ударило по курсу рубля в декабре 2022 года. Однако в нынешних условиях Банк России не публикует развернутую статистику по экспорту и импорту в РФ, и приходится полагаться на обрывочные данные от различных информационных агентств, что на данный момент не дает цельной картинки.

В целом сейчас скорее стоит ожидать дальнейшей консолидации нацвалюты у уровня в 68–72 руб./$. В среднем, как мы ожидаем, курс будет держаться у отметки в 70.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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