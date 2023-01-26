Эксперты назвали негативные последствия роста числа вакансий в IT

Рост числа вакансий в сфере IT в России может негативно отразиться на стартапах в стране, считает генеральный директор образовательной платформы Moscow Digital School Дмитрий Захаров. Об этом он рассказал «Известиям» 26 января.

Ранее в этот день «Коммерсант» со ссылкой на данные рекрутинговых агентств сообщил, что в России взлетел спрос на айтишников. Так, по данным платформы hh.ru, с марта по октябрь 2022 года среднее количество вакансий не превышало 88 тыс., а в ноябре выросло до 90 тыс., в то время как за неполный январь было опубликовано 58,7 тыс. объявлений о работе для специалистов в сфере IT, что на 63% больше, чем в прошлом году. Представители сервиса также ожидают дальнейшего роста по итогам января.

Как отметил Захаров, в первую очередь такой рост вакансий в IT и, как следствие, повышение конкуренции за кадры могут негативно отразиться на стартапах.

«Госкомпании, крупные игроки могут начать повышать зарплату и предлагать дополнительные бенефиты в попытке закрыть свои вакансии специалистами с достаточным уровнем компетенций. А вот малому бизнесу будет сложно, ведь у них нет таких ресурсов. <...> Сегодня компании помимо минимальных опций в виде ДМС (включая страхование жизни от несчастных случаев при выезде за рубеж) предлагают мобильную связь и фитнес за счет компании, возможность выбора оборудования, ежемесячное возмещение за обустройство рабочего места вне офиса, гибкий график, компенсацию за организацию участия в профильных мероприятиях», — подчеркнул он.

Сооснователь, генеральный директор XYZ School (входит в Ultimate Education) Павел Мосейкин в свою очередь добавил, что взятый в 2022 году курс на импортозамещение и создание цифрового суверенитета — это очень большие задачи, которые требуют значительного количества высококвалифицированных кадров.

«Сама по себе тенденция роста спроса на ИТ-специалистов в России наблюдается уже не первый год. Данные о нехватке более миллиона IT-специалистов, озвученные Минцифры еще в 2021 году, имеют все предпосылки, чтобы снова скорректироваться в сторону роста после отъезда разработчиков из страны и ухода международных компаний с рынка», — заключил специалист.

11 января стало известно, что Минцифры РФ с декабря прошлого года начало проводить совещания с представителями ассоциаций и профильных компаний по вопросу возвращения в страну IT-специалистов. В качестве одной из мер обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех IT-специалистов, которые работают из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами. Министерство рассматривает и другие меры, в том числе частичную оплату обратного перелета на родину и бронь от призыва в армию для программистов.

В декабре сенатор Андрей Клишас также выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, покинувших страну. Он предложил сделать их пребывание за границей «менее комфортным», однако не уточнил, о каких мерах идет речь.

В том же месяце глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что за пределами страны находится около 100 тыс. российских IT-специалистов.