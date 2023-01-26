Американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за жажды наживы. Об этом в четверг, 26 января, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

В том, что конфликт на Украине не прекращается, журналист обвинил администрацию президента США Джо Байдена, которая, по его словам, может подтолкнуть Киев к мирному соглашению.

««В чем причина? К чему убивать украинцев и разрушать целое государство? Да потому что на этом можно нажиться!» — указал Карлсон.

Ведущий также сослался на позицию инвестиционной компании BlackRock, назвавшей конфликт прекрасной возможностью превратить страну в «оплот капитализма», и привел слова генерального директора банка Goldman Sachs, который считает, что восстановление Украины может стать хорошим экономическим стимулом для реальных инвестиций и доходов.

Кроме того, как отмечает Карлсон, Украина стала «лучшим местом по отмыванию денег» из-за того, что страна признана одной из самых коррумпированных в мире.

«Да-да, на Украине можно заработать целую кучу денег! Коррупция — вот как Украина функционирует», — сыронизировал журналист.

Это уже не первое заявление Карлсона, в котором он обвиняет американские элиты и власти в использовании конфликта на Украине в своих интересах. Так, в конце октября он заявил, что Демократическая партия США преследует только одну цель — реализовать свои внутриполитические амбиции. При этом журналист подчеркнул, что сама Украина очень далека от демократии.

Этой же позиции придерживаются в России. Как рассказал «Известиям» 25 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, чем дольше будет пролонгирован украинский конфликт, тем больше выгоды получит Вашингтон. Он напомнил, как в 2014 году Запад, опираясь на своих контрагентов в Киеве, осуществил там государственный переворот. Это тоже произошло не на пустом месте, указал Новиков, добавив, что этому предшествовал длительный период усиления влияния Запада на территории Украины.

Новиков выразил уверенность в том, что в Вашингтоне «ни о каких переговорах не думают». Главная задача США — отстрочить момент разрешения украинского конфликта.

Ранее, в ноябре 2022 года, китайская газета «Хуаньцю шибао» также отмечала, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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