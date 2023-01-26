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Жители Мюнхена вышли на улицы города с протестами против поставок танков Украине

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Фото: Соцсети
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Сотни жителей Мюнхена вышли в ночь на 26 января на улицы города с плакатами и транспарантами против поставок танков и вооружения Украине. О намерении передать Украине танки Leopard 2 правительство страны заявило 25 января. На первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Организатором протеста в столице федеральной земли Бавария выступила мирная инициатива вне политики München steht auf («Мюнхен встает»).

На плакатах и флагах протестующие призывают к миру, выступают против поставки танков Украине.

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