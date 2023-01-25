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Венгрия и Ватикан выразили готовность к посредничеству в переговорах РФ и Украины

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Фото: Getty Images/ Oleksandr Filon
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Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, несмотря на то что позиция о его мирном решении не пользуется поддержкой со стороны многих стран. Об этом 25 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Заявление Сийярто было сделано по итогам встречи с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером, прошедшей в среду в Ватикане.

«К сожалению, мы видим, что в международной политике преобладает риторика войны и во многих случаях те, кто выступает за мир, подвергаются критике и порицанию, на них пытаются навешивать ярлыки. Но это не должно нас останавливать», — заявил Сийярто в своем видеообращении после встречи.

При этом он отметил, что Венгрия и Ватикан готовы оказать посреднические усилия или организовать у себя проведение мирных переговоров.

Ранее, 23 января, Сийярто заявил, что в Венгрии не считают хорошей идеей отправку другими странами оружия Киеву, но и не препятствует таким действиям. При этом он добавил, что главным интересом Венгрии является скорейшее установление мира.

19 января Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом (ЕС) очередного транша военной помощи на приобретение вооружения для Украины на сумму €500 млн.

В свою очередь, Галлахер 21 января заявил, что Ватикан не хочет, чтобы поставки оружия на Украину привели к обострению конфликта. При этом он отметил, что сейчас стороны конфликта не готовы проявить крупную мирную инициативу.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются за столом переговоров. Он подчеркнул, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом, это руководство Украины запретило себе решать конфликт дипломатическим путем.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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