Ватикан не хочет, чтобы поставки оружия на Украину привели к обострению конфликта. Об этом 20 января заявил глава внешнеполитического ведомства Святого Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Мы всегда утверждали, что Украина имеет право на защиту, но это должна быть соразмерная защита. Чего мы не хотим и чего, я полагаю, не хочет никто, чтобы именно это стало причиной обострения конфликта», — сказал он на конференции «Оружие дипломатии. Диалог между Святым Престолом и Европой перед лицом войны».

По его словам, сейчас стороны конфликта не готовы проявить крупную мирную инициативу.

«Для достижения справедливого мира нужны переговоры, но не похоже, что стороны готовы или что они говорят на языке, когда один может принять предложения другого», — отметил Галлахер.

Он также отметил, что в настоящее время папа римский Франциск не может принять приглашение украинских властей.

«Папа всегда помнит об этом приглашении, но думаю, что он хочет совершить этот визит в более подходящий момент, а пока, похоже, такой момент не настал», — добавил архиепископ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

Аналогичного мнения придерживается и французский политик Пьер Лелуш, который 20 января заявил, что поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт. По его мнению, в Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц всё еще сопротивляется влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2.

Ранее, 16 января, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что в разговоре с ним Франциск назвал поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву «путем в никуда», а для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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