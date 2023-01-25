Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет

В последние несколько лет президент России Владимир Путин не общался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 25 января сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что последний раз лидеры государств контактировали в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда проводились двусторонние встречи Путина с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, на тот момент занимавшей пост канцлера Германии. Песков добавил, что после этого в феврале и июле 2020 года президент РФ созванивался с украинским лидером. Больше никаких контактов между политиками не было.

В декабре Путин заявил, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются за столом переговоров. Он подчеркнул, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом, это руководство Украины запретило себе решать конфликт дипломатическим путем.

4 октября Зеленский официально отказался от контактов с Путиным. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с Россией.

30 сентября российский лидер призвал украинскую сторону немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Однако его украинский коллега ответил, что не согласен идти на диалог, пока Путин занимает пост президента России.

В мае глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил Украину в остановке переговорного процесса. Он подчеркнул, что главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не только для совместного фото.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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