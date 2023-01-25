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Сюжет:

Захарова обвинила ФРГ в развязывании войны против РФ после слов Бербок о танках

Захарова: заявление Бербок о поставках танков Киеву говорит о заранее спланированной против РФ войне
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Фото: МИД РФ
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Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о поставках танков Украине говорит о заранее спланированной против России войне. Такое заявление в среду, 25 января, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат напомнила, что накануне на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Бербок призвала европейские страны предпринимать больше усилий для защиты Украины, в частности, «больше делать в том, что касается танков».

«Если прибавить к этому откровения [бывшего канцлера Германии Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на Минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», — написала Захарова в Telegram-канале.

7 декабря 2022 года Меркель сделала заявление, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

25 января 2023 года правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. В заявлении правительства Германии отмечалось, что другие европейские страны — партнеры Германии — также передадут Украине немецкие танки со своих складов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отметил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он отметил, что в ход идут любые средства, в том числе финансовые манипуляции.

Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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