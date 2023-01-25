Путин включил в задачи госполитики борьбу с использованием иностранных слов

Президент РФ Владимир Путин включил в основы государственной культурной политики страны борьбу с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики. Соответствующий указ опубликован 25 января на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также отмечена необходимость в организации и поддержке работ в области научного изучения русского языка и языков народов РФ, грамматической структуры и их функционирования, а также создания академических словарей, грамматик и электронных лингвистических корпусов.

13 декабря 2022 года Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Его цель — защищать язык от обильного использования иностранных слов и обязать должностных лиц избегать заимствованных слов при наличии аналогов в русском языке.

Как отметила депутат Госдумы Тамара Фролова, в большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова. Они не обогащают, а коверкают речь, указала она.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. По мнению авторов законопроекта, данные меры могут повысить общий уровень грамотности россиян, корректность использования русского языка, а также обеспечить «контроль за качеством подготовки единого корпуса грамматик, словарей, справочников».