Госдума приняла в I чтении проект закона о защите русского языка

Госдума 13 декабря приняла в I чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Документ направлен на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов и обязывает должностные лица избегать использования заимствованных слов, у которых есть аналоги в русском языке.

В первую очередь, это касается случаев использования русского языка как государственного.

В соответствии с проектом закона правительство РФ определяет порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, нормативных справочников и нормативных грамматик, а также требования к составлению таких словарей на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Согласно ему, федеральные органы власти будут обязаны проверять правовые акты на соответствие актуальным литературным нормам. Для этого будет разрешено привлекать сторонних специалистов и использовать информационные технологии.

По мнению авторов законопроекта, данные меры могут повысить общий уровень грамотности россиян, корректность использования русского языка, а также обеспечить «контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников».

Инициативу предлагается расширить введением штрафов за использование иностранных слов.

Поправки будут внесены в закон «О государственном языке РФ».

Ранее, 7 октября, президент России Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в рамках СНГ организации по продвижению русского языка. По его словам, русский язык ― язык межгосударственного общения, а в России есть миллионы граждан из СНГ, которые помогают развивать страну.