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Путин поддержал идею создания при СНГ организации по продвижению русского языка

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Фото: РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании при СНГ международной организации по продвижению русского языка. Об этом российский лидер сообщил 7 октября на неформальном саммите СНГ.

«Мы очень благодарны за это президенту Токаеву, думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения», — сказал Путин, открывая саммит.

Он также отметил, что реализация такого проекта имеет практическое измерение, так как в России находятся миллионы граждан СНГ, помогающие развивать страну.

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По словам Путина, РФ приложит все усилия для скорейшей реализации проекта.

«С учетом того, что следующий 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межгосударственного общения», — напомнил глава государства.

Предложение о создании такой международной структуры Токаев озвучил в декабре 2021 года на встрече с Путиным. Тогда российская сторона заявила, что площадка может стать базовой для всех государств, разделяющих ее принципы, а также собрать вокруг себя людей и сообщества, использующих русский язык на разных уровнях.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал событие важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане, в котором Путин также примет участие.

Помимо президента РФ неформальный саммит посетили главы Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.

1 сентября Токаев заявил, что в Казахстане дети должны владеть как казахским, так и русским языками. По его словам, министерство просвещения должно исходить из интересов детей. Кроме того, глава республики добавил, что подрастающее поколение страны в плане полученных знаний «должно твердо стоять на обеих ногах».

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