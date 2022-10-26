Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом не увидел подготовки РФ к применению «грязной бомбы» на Украине
Общество
В МЧС подтвердили возгорание 12 цистерн в Шахтерске в ДНР
Общество
S7 объявила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по вопросу Украины
Мир
Террористы в Сирии подготовили снаряды с отравляющими веществами для провокации
Общество
Закон о защите русского языка от иностранных слов внесли в Госдуму
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил зерновую сделку с главой ЮНКТАД
Мир
В ООН осудили стрельбу в иранском Ширазе
Политика
В Госдуму внесен законопроект об укреплении Конвенции по запрету биооружия
Мир
Антонов предупредил о катастрофе от участия США в конфликте на Украине
Общество
Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании

Закон о защите русского языка от иностранных слов внесли в Госдуму

В Госдуму внесен проект о защите русского языка от иностранных слов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Государственную думу России внесли законопроект о защите русского языка от чрезмерного использования заимствованных слов. Текст документа был опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента 26 октября.

Совесть заела: сейм Латвии заблокировал русофобский законопроект
Курс на изгнание русского языка из всех сфер всё равно остается неизменным

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», ― говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы инициативы подчеркнули «объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве».

Помимо этого, в документе вводятся понятия «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники», которые должны закреплять нормы современного русского литературного языка. В них же предлагается прописывать и список исключенных иностранных слов. Определять данные нормативы предлагается правительству РФ.

По мнению авторов законопроекта, данные меры могут повысить общий уровень грамотности россиян, корректность использования русского языка, а также обеспечить «контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников».

Ранее, 7 октября, президент России Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в рамках СНГ организации по продвижению русского языка. По его словам, русский язык ― язык межгосударственного общения, а в России есть миллионы граждан из СНГ, которые помогают развивать страну.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022