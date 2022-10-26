Закон о защите русского языка от иностранных слов внесли в Госдуму
В Государственную думу России внесли законопроект о защите русского языка от чрезмерного использования заимствованных слов. Текст документа был опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента 26 октября.
«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», ― говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также авторы инициативы подчеркнули «объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве».
Помимо этого, в документе вводятся понятия «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники», которые должны закреплять нормы современного русского литературного языка. В них же предлагается прописывать и список исключенных иностранных слов. Определять данные нормативы предлагается правительству РФ.
По мнению авторов законопроекта, данные меры могут повысить общий уровень грамотности россиян, корректность использования русского языка, а также обеспечить «контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников».
Ранее, 7 октября, президент России Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в рамках СНГ организации по продвижению русского языка. По его словам, русский язык ― язык межгосударственного общения, а в России есть миллионы граждан из СНГ, которые помогают развивать страну.