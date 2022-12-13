В Госдуме объяснили необходимость законопроекта о защите русского языка

В большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова, которые не обогащают, а коверкают речь. Величайшим богатством народа является язык, поэтому его нужно защищать, заявила 13 декабря в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Тамара Фролова.

Так она прокомментировала принятие Госдумой в I чтении правительственного законопроекта о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Законопроект направлен на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов и обязывает должностные лица избегать использования заимствованных слов, у которых есть аналоги в русском языке.

«Для чего это нововведение? Этим мы подчеркиваем объединяющую роль русского языка, его ценность для государства, всех нас и будущих поколений. Ведь в большинстве случаев нам совершенно не нужны чуждые слова, которые не обогащают, а больше коверкают нашу красивейшую речь», — отметила Фролова.

Депутат указала, что на сегодняшний день многие страны мира «откровенно хотят уничтожить русский мир». По ее словам, недружественные страны пытаются искоренить язык, культуру и традиции России. На фоне этого политик подчеркнула необходимость защитить и сохранить наследие страны — русский язык.

«Кто, как не мы — россияне, должны воспрепятствовать этому и сохранить наше богатейшее наследие, которое венчает русский язык?! Я поддерживаю данный законопроект и считаю очень важным сохранить родной язык — один из главных символов нашего государства!» — заключила Фролова.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. По мнению авторов документа, данные меры могут повысить общий уровень грамотности россиян, корректность использования русского языка, а также обеспечить «контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников».

Еще 11 июня вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России необходимо создать единое языковое пространство и избавиться от англицизмов. По его словам, заимствования и англицизмы маскируют отсутствие содержательных мыслей, а молодежь часто не знает русских синонимов. Толстой также подчеркнул, что это важно сделать именно сейчас, так как Россия должна опираться на свой язык, свою культуру и свой народ.

5 июня глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов — слов, заимствованных из английского языка. Он отметил богатство русского языка, подчеркнув, что «засилье иностранных слов опасно для культуры и языка России».